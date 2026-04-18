El alimento básico que se está encareciendo y ya impacta tu gasto en el súper

El precio del tomate fresco en Estados Unidos llegó este mes de abril a $2.26 dólares por libra, su precio más alto en ocho años. El detonante fue el arancel del 17% impuesto desde el 14 de julio de 2025 a las importaciones mexicanas, generando un incremento de casi 22.6% respecto al mismo período del año anterior, según datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI).

El golpe afecta de manera más fuerte a las familias hispanas que consumen este ingrediente a diario, y a los miles de restaurantes de propietarios latinos que dependen de él como insumo básico.

Un arancel que lo cambió todo

El 14 de julio de 2025, el gobierno del presidente Donald Trump puso fin al Acuerdo de Suspensión del Tomate, vigente desde 1996, e impuso una cuota antidumping del 17.09% sobre la mayoría de los tomates frescos importados de México.

“Durante demasiado tiempo, nuestros agricultores han sido aplastados por prácticas comerciales injustas que socavan los precios de productos como los tomates. Eso termina hoy”, afirmó Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, sobre la implementación de esta medida.

Los productores de Florida y Georgia celebraron este arancel porque protegería su producción. Mientras que importadores y consumidores advirtieron desde el principio que el costo real lo pagaría la población en los supermercados. Tenían razón.

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Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), señaló que el tomate mexicano ‘se mantiene constante durante todo el año con mejor calidad y precio para el mercado estadounidense’, lo que explica en parte la presión de los productores de Florida para limitar su entrada con un arancel.

Lo que realmente se paga hoy por el tomate fresco

Precio promedio por libra en abril 2026: $2.26 , máximo en ocho años

, máximo en ocho años Alza anual según el CPI: +22.6%

Incremento en Walmart: +4% | Target: +8% | Amazon: +18%

| Target: | Amazon: Tomates Roma en Los Ángeles: hasta $2.75 por libra

Para muchas familias de origen mexicano y centroamericano, el tomate no es un complemento: es la base de salsas, guisos y platillos cotidianos. Este incremento, sumado al encarecimiento de otros productos básicos, erosiona directamente el presupuesto de los hogares de menores ingresos.

¿Por qué no hay sustituto rápido para el tomate mexicano?

México suministra aproximadamente el 70% del tomate fresco que se consume en Estados Unidos, con exportaciones anuales de $3,000 millones. Canadá, el segundo proveedor, cubre apenas el 12% del mercado, y la producción doméstica en Florida y California no tiene escala para compensar la diferencia.

Tras el anuncio del arancel, NatureSweet, uno de los principales importadores, confirmó que no absorbería los costos adicionales y los trasladaría al consumidor.

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Por su parte, Teresa Razo, dueña de dos restaurantes en el sur de California, lo resumió con crudeza a la CNN: “Le doy tres meses a mi empresa antes de la quiebra. Si antes una persona salía a comer tres veces a la semana, ahora lo hará solo una o dos”.

Lo que dicen los analistas

Tim Richards, profesor de la Universidad Estatal de Arizona, proyectó que, a consecuencia de este arancel, habría un incremento de precios al consumidor de entre 8.5% y 10%, con una posible caída del consumo del 5%.

Por su parte, Jacob Jensen indicó en un análisis del American Action Forum que en los estados de California, Texas, Florida y Nueva York, mercados con alta población hispana, podrían ver alzas de hasta 10%.

El lado mexicano: miles de empleos en riesgo

Del lado mexicano, las exportaciones de tomate cayeron 26% en los meses posteriores al arancel. El sector emplea a más de 400,000 trabajadores agrícolas en Sinaloa, el líder a nivel nacional, y otros estados productores, con hasta 3 millones de empleos en riesgo si se considera toda la cadena de valor.

Por ello, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que la medida “lo único que hará es afectar los bolsillos de los consumidores estadounidenses”. Hasta la fecha, no se ha alcanzado ningún nuevo acuerdo bilateral.

Actualmente, ya se negocia la renovación del T-MEC, donde México está fuertemente interesado en regular el comercio del tomate, ya que es uno de los productos agrícolas de exportación más importantes que envía México a Estados Unidos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento en los precios del tomate en EE.UU.

¿Cuánto ha subido el precio del tomate respecto al año pasado?

El precio promedio pasó de aproximadamente $1.70 por libra en mayo de 2025 a más de $2.25 en abril de 2026, un incremento cercano al 22.6% según el Índice de Precios al Consumidor.

¿Por qué subió el precio del tomate en EE.UU. en 2026?

Por el arancel del 17% a México vigente desde julio 2025, la falta de proveedores alternativos que cubran el 70% de abasto que aporta México y otros factores secundarios.

¿Qué pueden hacer los consumidores hispanos?

Sustituir temporalmente el tomate fresco por enlatado, no sujeto al mismo arancel, comprar en mercados mayoristas y usar tomate verde en salsas y guisos cuando sea posible.

¿Cuándo podrían bajar los precios?

Sin un nuevo acuerdo bilateral, los analistas no anticipan normalización en el corto plazo. La negociación deberá conciliar las exigencias de los productores de Florida con la postura mexicana.

Conclusión

El encarecimiento del tomate no es un ajuste pasajero: es el resultado directo de una guerra comercial que traslada sus costos a quienes menos pueden absorberlos. Para la comunidad hispana, que consume este ingrediente en proporciones muy superiores al promedio nacional y gestiona miles de negocios de comida que dependen de él, el impacto es concreto y cotidiano.

Si el arancel se mantiene y no prospera ningún acuerdo con México, lo que hoy cuesta $2.26 seguirá subiendo. El tomate se ha convertido en el termómetro más elocuente de una política comercial que, en la práctica, cobra su precio en la mesa de las familias latinas.

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