Ice Spice fue víctima de un ataque “no provocado” en un McDonald’s en Hollywood

La rapera Ice Spice sufrió un ataque “no provocado” mientras comía en un McDonald’s en Hollywood. El video de la agresión se hizo viral en redes sociales y la rapera denunció el ataque en el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Ice Spice se encontraba comiendo durante la madrugada con una amiga cuando una mujer se le acercó. La rapera negó los intentos de la mujer de entablar una conversación, lo que provocó que la situación se pusiera tensa. La mujer preguntó repetidamente: “¿De dónde eres?”, a lo que la rapera respondió: “Soy de McDonald’s”.

Fue entonces cuando la mujer se volvió agresiva y golpeó a la rapera. Ice Spice respondió saltando encima de las mesas, tratando de alcanzar a la agresora. La situación se tornó violenta, en donde la rapera enfrentó a la otra mujer, pero fue detenida por otras personas que se encontraban en el lugar.

Tras una fuerte discusión, llevaron el enfrentamiento a la calle. Un hombre y una mujer agredieron a Ice Spice, quien terminó en el suelo luego de ser empujada por el sujeto.

El abogado de Ice Spice, Bradford Cohen, comunicó a Billboard que introdujeron una denuncia ante el Departamento de Policía de Los Ángeles y también emprenderán todas las acciones legales para responsabilizar a los culpables. Asimismo, dijo que evalúa la posibilidad de emprender acciones legales contra el establecimiento.

“El ataque no provocado contra mi cliente ha sido denunciado al Departamento de Policía de Los Ángeles y emprenderemos todas las acciones legales, tanto penales como civiles, para que los responsables rindan cuentas por sus actos”, declaró Cohen. “También estamos estudiando la posibilidad de responsabilizar al establecimiento por su aparente falta de medidas de seguridad adecuadas”.

El abogado asegura que los atacantes encendieron sus cámaras luego de que la mujer agredió a Ice Spice con la intención de “tenderle una trampa” a la rapera.

“Sin mencionar que los individuos involucrados obviamente no se dieron cuenta de que obtendríamos el video del interior del McDonald’s donde ocurrió el ataque no provocado. Luego encendieron sus cámaras después del ataque inicial, como para tenderle una trampa a nuestro cliente y, como dicen en el video, para que se volviera viral. Lo único que se volverá viral para ellos son sus fotos policiales”.

TMZ habló con la agresora, quien se identificó como Vayah, y aseguró que golpeó a Ice Spice porque ella la insultó.

La agresora, que se identificó como Vayah, habló con TMZ tras el altercado para dar su versión de los hechos. “Ice Spice estaba siendo grosera. Me dijo: ‘¿Qué haces aquí? Podrías irte’. Luego me insultó. Así que, después de que me insultara, la golpeé”, relató.

La propia cantante compartió el video de la agresión en una publicación en la red social X. “Esto no pasaría en Wendy’s”, escribió en tono sarcástico.

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