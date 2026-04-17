Joven baleada por su novio afuera de tienda Target en Nueva York: auge de violencia armada en sitios públicos

Una mujer de 20 años recibió un disparo en la garganta cuando llegaba a su trabajo en una tienda Target de Staten Island (NYC) a primera hora de hoy.

Milagrosamente la joven sobrevivió. Los detectives de la Policía de Nueva York creen que el novio de la víctima le disparó desde el exterior de la tienda ubicada en 2873 Richmond Ave. cerca de Forest Hill Road, en New Springville, a poca distancia del Staten Island Mall, antes de huir del lugar en una motocicleta hacia Yukon Av, detalló PIX11 News.

La víctima estaba entrando a trabajar a Target a las 7:35 a.m. del viernes cuando recibió el disparo, precisaron los agentes. NYPD identificó rápidamente al novio de la mujer como el autor del disparo y se disponía a interrogarlo, pero al momento el sospechoso no ha sido detenido, destacó Daily News. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Sus nombres no han sido divulgados. La joven se encontraba consciente y alerta cuando llegaron los equipos de emergencia. Los servicios médicos de urgencia la trasladaron al Staten Island University North Hospital, donde se espera que sobreviva.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Este año no se han registrado homicidios en Staten Island; sin embargo, hasta el domingo se habían producido cuatro tiroteos, uno más que en la misma fecha del año anterior, según las estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

En las últimas semanas ha habido un repunte en los tiroteos en sitios públicos en Nueva York, la mayoría con saldo mortal. Ayer un joven de 15 años murió en un tiroteo en un parque en Queens (NYC) ayer, apenas 24 horas después de un caso similar en Long Island (NY).

Hace dos semanas un hombre de 36 años murió de varios balazos en Central Park North, Harlem y una bebé fue víctima de una bala perdida en un aparente acto pandillero en Brooklyn. La semana pasada Jasiri Emanuel, joven de 21 años, se entregó a la policía, que lo buscaba como sospechoso de haber matado a tiros a Ricardo Bygrave (22) durante una pelea ocurrida frente a una bodega en El Bronx (NYC).

Además a fines de marzo un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC). También dos mujeres adolescentes fueron alcanzadas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Ese fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en un edificio en Brooklyn y un restaurante en Queens. En algunos de esos casos no se han anunciado arrestos.

A pesar de que NYC y sus alrededores reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.