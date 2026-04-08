¿Cómo el COVID persistente está afectando a los latinos? (podcast)

A seis años de la pandemia de COVID, miles de latinos enfrentan consecuencias de la enfermedad, incluso el llamado COVID persistente, con síntomas del padecimiento y, en algunos casos, con enfermedades adicionales, como el asma.

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Una investigación del Centro Latino para la Salud de la Universidad de Washington reveló que el 41.2% de los trabajadores agrícolas padece COVID persistente.

“[Es] una de las tasas más altas en comparación con otras profesiones”, indica un reportaje del Spokesman-Review. “Una teoría apunta a que el acceso tardío a la vacuna se debe a problemas económicos o a la reticencia a vacunarse”.

Las personas enfrentan los síntomas conocidos de COVID, como fiebre, pero algunas tienen padecimientos adicionales derivados de la enfermedad, como asma, lo que suma al costo de su tratamiento médico regular.

La periodista Mónica Carrillo-Casas, quien realizó el reportaje, explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ cómo las poblaciones latinas están enfrentando el reto de vencer el COVID, sobre todo por la falta de seguro médico o un seguro médico limitado que no cubre el costo de una vacuna o todos los medicamentos.

El reporte se centra en el estado de Washington, pero la situación es similar en otros estados, como California, donde hubo un estudio particular.

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