Agresor asesina a turista canadiense en Teotihuacán y luego se quita la vida

Las autoridades mexicanas reportaron la presencia de personas armadas en el interior de la zona arqueológica de Teotihuacán. Según los funcionarios, en medio del incidente se abrió fuego en diferentes ocasiones, lo que provocó alerta en el lugar.

Una balacera en la zona de las pirámides de Teotihuacán dejó como saldo una persona muerta y varios turistas lesionados, luego de que un sujeto presuntamente abrió fuego en plena zona arqueológica. Autoridades ya investigan lo ocurrido. #Teotihuacán #Edomex #ÚltimaHora pic.twitter.com/Pabzduw8rP — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) April 20, 2026

La información preliminar dice que un sujeto disparó en el lugar turístico y luego se quitó la vida. Como resultado del tiroteo, una mujer proveniente de Canadá fue asesinada y tres personas más fueron heridas. En la escena fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles, informó El Universal.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad señaló que, tras el reporte de detonaciones con arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación.

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