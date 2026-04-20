AstroSocial une a los latinos de Brooklyn en un día dedicado al orgullo cultural y el activismo

El sábado, el corazón de Brooklyn se transformó en el epicentro de la identidad y resistencia con la llegada de AstroSocial. El evento, organizado por Noticias Para Inmigrantes en alianza con la coalición Brave of Us, logró reunir a 700 personas en una jornada gratuita que fusionó el entretenimiento con la movilización social.

El encuentro utilizó elementos cotidianos de la cultura latina —como el café, la música y la astrología— para crear un espacio seguro donde se visibilizaron los derechos de los inmigrantes y su impacto fundamental en los Estados Unidos.

Espacio de conexión y resiliencia

Más allá de ser una celebración, AstroSocial se diseñó como una plataforma para fortalecer el tejido comunitario. La colaboración con Brave of Us, junto a organizaciones como Documented NYC y The Good Good Collective, permitió que los asistentes accedieran a información y recursos clave en un entorno de confianza.

“La alegría también es una forma de resistencia, especialmente para nuestras comunidades inmigrantes”, afirmó Yazmín Magaña, una de las organizadoras, resaltando que celebrar la cultura es, en sí mismo, un acto de fortaleza.

Experiencias que narran historias de valentía

La jornada estuvo marcada por actividades interactivas que invitaron a la participación activa:

• Cultura y mística: Lecturas de tarot, estaciones creativas y música de DJs en vivo.

• Dinámicas sociales: Grabaciones en directo y un espacio de photobooth.

• Reflexión colectiva: Uno de los momentos más emotivos fue la dinámica en torno a la pregunta: “¿Quién es la persona más valiente que conoces?”, la cual permitió a los asistentes compartir relatos sobre los sacrificios y la audacia de las familias inmigrantes.

El poder de la identidad latina

El cierre del evento reafirmó el compromiso de las organizaciones aliadas por amplificar las voces de quienes han cruzado fronteras para construir un futuro mejor. Juanita Uribe Munera, durante su intervención, recordó que la comunidad proviene de una “grandeza que se vive y se construye todos los días”.

AstroSocial no solo fue una fiesta; se consolidó como un recordatorio de que la comunidad latina es resiliente y creativa. En un clima donde la defensa de los derechos humanos es prioritaria, este evento demostró que es posible construir comunidad y diálogo desde la alegría y el reconocimiento mutuo.

Sigue leyendo:

• Jessica González-Rojas: “nuestros vecinos merecen una senadora estatal que cumpla”

• Karol G hizo historia en Coachella y honró a la comunidad latina durante su show

• Roy Brown y Zoraida Santiago llegan a NYC con “De la Tierra en que Nací” gracias a “Boricorridor 2026 Tour”