¿Cocinas mal el brócoli? 5 trucos para multiplicar su poder anticancerígeno

Comer brócoli es sinónimo de una buena alimentación y de nutrientes esenciales que entran a nuestro cuerpo a reparar células dañadas. Más que una creencia popular, la ciencia respalda que posee potentes propiedades anticancerígenas por ser una fuente excepcional de sulforafano.

Este compuesto azufrado ayuda a prevenir el crecimiento de tumores sin afectar a las células sanas. Esto se debe a que actúa como un inhibidor de HDAC y DNMT, según estudios recientes publicados por ECancer.

Cómo el brócoli ayuda a prevenir el cáncer

Una revisión de estudios publicada en octubre de 2025 en PubMed de Discovery Oncology revela que el sulforafano del brócoli induce a las células cancerígenas a la apoptosis (autodestrucción), evitando que se multipliquen de manera acelerada, uno de los mayores riesgos de esta enfermedad.

El sulforafano regula la acetilación de histonas, la metilación del ADN y la expresión de microARN. Este proceso biológico activa genes supresores de tumores e inhibe oncogenes en tipos de cáncer como el de mama, próstata y colon, según cita el estudio.

Cómo hacer más efectivo el poder del brócoli

Si bien el brócoli es un aliado para la regeneración celular, es importante tener en cuenta que consumirlo rebozado en harinas, frito o hervido hasta que quede muy blando no son las opciones más nutritivas.

La preparación de esta crucífera ha sido estudiada durante años para aprovechar al máximo sus beneficios, determinando que las formas más efectivas son consumirlo ligeramente cocido o crudo.

El experto en medicina funcional y autor de El Milagro de los Alimentos, conocido en redes como Dr. Veller, explica que consumir brócoli crudo activa 10 veces más sus propiedades que si se consume cocido. Sin embargo, debido a que su ingesta cruda puede producir molestias digestivas, nos comparte estas claves para aprovechar su máximo potencial:

El truco del corte previo

Cortar el brócoli minutos y dejar reposar antes de cocinarlos potencias sus propiedades. Crédito: Shutterstock

Corta el brócoli al menos 40 minutos antes de cocinarlo. Esto permite que se activen las enzimas necesarias para liberar el sulforafano al mezclarse los jugos vegetales.

Cocción corta

Cocínalo al vapor o hervido entre 3 y 4 minutos. Es el tiempo exacto para que torne a un verde brillante, quede tierno pero crujiente y conserve su valor nutricional.

Choque térmico

El choque térmico es clave para detener la cocción. Crédito: Shutterstock

Una vez pasados los minutos de cocción, es clave sumergir el brócoli en agua con hielo. Esto detiene el proceso de cocción inmediatamente y conserva su estructura.

El aliado secreto (Mostaza)

Para potenciar la absorción, se recomienda agregar polvo de mostaza, el cual tiene la propiedad de multiplicar por cuatro la activación del sulforafano.

La técnica mixta

Aprende a preparar el brócoli para aprovechar al máximo sus nutrientes. Crédito: Shutterstock

Para que sea más grato al paladar y facilitar la digestión, puedes combinar trozos de brócoli crudo con la porción ya cocida. Esta mezcla permitirá que las enzimas del vegetal crudo activen el compuesto en toda la ración.

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