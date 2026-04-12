Cristiano llega a 968 goles tras su regreso de la lesión

El regreso de Cristiano Ronaldo tras su reciente ausencia por lesión dio frutos inmediatos para el Al Nassr. El astro portugués anotó por segundo encuentro consecutivo, consolidando el dominio de su equipo en la liga saudí y manteniendo viva la lucha por el título de máximo artillero del certamen.

Nuevamente como titular, el capitán del conjunto de Riad tardó apenas 15 minutos en marcar la diferencia ante el Al-Okhdood Club. Tras una asistencia precisa de Nawaf Boushal, el portugués quedó mano a mano con el guardameta rival, resolviendo el duelo individual con un remate potente que resultó inatajable para abrir el marcador que quedó finalmente en 2-0.

Con este tanto, Cristiano Ronaldo alcanza una cifra histórica de 968 goles en su carrera profesional. En lo que respecta a la presente temporada de la liga saudí, el atacante suma ya 23 anotaciones, posicionándose en la parte alta de la tabla de goleadores, solo por detrás del mexicano Julián Quiñones (26) y del inglés Ivan Toney (27), quien lidera la estadística.

La victoria permite al Al Nassr consolidarse como el líder indiscutible del torneo. Con este resultado, el equipo alcanza las 73 unidades, estableciendo una ventaja de 5 puntos sobre su más cercano perseguidor, el Al Hilal.

El conjunto dirigido por el astro luso atraviesa un momento de solidez colectiva que, sumado a la efectividad de su referente ofensivo, los coloca en una posición privilegiada de cara al cierre de la temporada. Con el liderato asegurado por una jornada más, el enfoque del equipo se mantiene en mantener la distancia frente a un Al Hilal que no cede terreno en la persecución por el campeonato.

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