Cuatro ladrones atropellan a un hombre de 72 años en robo de auto en Brooklyn

Las autoridades de Nueva York dijeron que cuatro ladrones robaron un vehículo a dos personas en un estacionamiento de un Lowe’s en Brooklyn; al momento de escapar a toda velocidad, arrollaron a las víctimas, incluyendo a un anciano.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, un hombre de 72 años y otro de 48 estaban cargando su Toyota Corolla el miércoles pasado a las 4:20 de la tarde frente a un Lowe’s en Mill Basin cuando el cuarteto de delincuentes se acercó a su automóvil.

Uno de los asaltantes saltó al asiento del conductor y se fugó inmediatamente, atropellando al anciano que estaba sentado en su andador y tirando a la otra víctima al suelo, informó New York Post.

Tres de los cuatro huyeron a toda velocidad en el auto robado, mientras que el último criminal del grupo se fugó en un Nissan negro.

NYPD señaló que las dos víctimas sufrieron heridas leves, pero rechazaron la atención médica en la escena.

Los funcionarios neoyorquinos buscan a cuatro jóvenes, de entre 18 y 20 años, por su implicación en el robo.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este hecho que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477).

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