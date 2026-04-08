Murió esperando el autobús: hombre arrollado en Nueva York

Un hombre de 40 años murió después de que un conductor perdiera el control de su vehículo y embistiera una parada de autobús MTA cerca del Staten Island Mall (NYC) a primera hora del lunes.

El conductor de 51 años se dirigía hacia el sur por Ring Rd. alrededor de las 12:35 a.m. cuando perdió el control de su Nissan Pathfinder modelo 2015 y atropelló a la víctima en la parada de autobús situada justo al norte de Platinum Ave., en New Springfield, según la Policía de Nueva York.

Los paramédicos trasladaron de urgencia a la víctima al Staten Island University Hospital, donde falleció, indicó Daily News. El conductor permaneció en el lugar de los hechos y no se realizaron arrestos de inmediato, mientras el accidente sigue bajo investigación. Los nombres de los involucrados no han sido revelados.

La marquesina de la parada de bus, que da servicio a las líneas S44, S59 y S79, sufrió graves daños a consecuencia del impacto, destacó Staten Island Advance.

El mes pasado una persona fue atropellada por un autobús de la MTA en Brooklyn alrededor cerca de 49th St y 7ma Av, informaron funcionarios del Departamento de Bomberos (FDNY). También en marzo Olmedo Osorio fue sentenciado por apuñalar mortalmente a Freddy Jiménez (55) durante una discusión en una parada de autobús en Woodside, Queens (NYC). En junio de 2025 intentaron abusar de mujer en otra parada de bus en Queens.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La semana pasada una mujer de 44 años falleció irónicamente tras ser atropellada por una ambulancia privada en el barrio Midwood de Brooklyn (NYC), y Joshua Alvarado vio aumentados los cargos en su contra por supuestamente conducir drogado al arrollar fatalmente al anciano guardia escolar John Miro (70), cuando estaba trabajando en una acera en Long Island (NY).

En marzo Darly Zacarías, repartidor dominicano de 28 años, murió cuando su bicicleta fue impactada en un choque múltiple al parecer causado por un auto que se desplazaba a toda velocidad, dejando además 5 personas lesionadas afuera del famoso Apollo Theater en Harlem (NYC).

También el mes pasado Julio Sandoval fue sentenciado tras declararse culpable de cruzar a exceso de velocidad una intersección, atropellar mortalmente al ciclista José Ramos y posteriormente darse a la fuga en Brooklyn (NYC). Además una mujer de 58 años fue atropellada fatalmente por el conductor de un auto que se dio a la fuga en Queens (NYC).

Previamente ese mes un niño de 4 años murió arrollado afuera de un hospital en Brooklyn (NYC) y el conductor huyó. En enero Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue una actriz infantil de Nickelodeon, murió arrollada también en Brooklyn (NYC) y además arrastrada por dos cuadras por un conductor que huyó.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.