EE.UU. atacó lancha en el Caribe y aseguró haber matado a tres personas

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) el domingo sobre un ataque militar contra una embarcación en aguas del mar Caribe, que resultó en la muerte de tres personas que tripulaban la lancha, la cual transitaba por áreas identificadas por las autoridades estadounidenses como “rutas conocidas del narcotráfico”.

El mensaje difundido en X por el Southcom especificó que la acción militar se llevó a cabo “bajo la dirección del comandante del Comando Sur (Southcom), el general Francis L. Donovan”. En la fase operativa, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear fue la encargada de ejecutar lo que describieron como “un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

Según el reporte, no se registraron heridos entre los miembros de las fuerzas estadounidenses. Sobre los fallecidos, Southcom detalló que “tres narcoterroristas hombres murieron durante la operación”, y se basaron en informes preliminares de la Inteligencia.

On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026

‘Southern Spear’ y situación actual en el Caribe

El operativo se inscribe en el marco de la operación Lanza del Sur, una iniciativa del gobierno federal que inició el segundo semestre de 2025. El foco de esta operación se enfoca en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, específicamente en rutas marítimas del narcotrágico.

Uno de los grandes objetivos de Lanza del Sur desde al inicio fue el de aumentar la presión política y militar contra el régimen de Nicolás Maduro.

Posteriormente, exmandatario venezolano fue capturado el pasado 3 de enero en una operación militar llevada a cabo por la Administración Trump. Actualmente está enfrentando un juicio en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

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