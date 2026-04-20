Escuelas de Florida enseñarán los crímenes del régimen de Maduro en clase obligatoria

Las escuelas secundarias y preparatorias del estado de Florida incorporarán contenidos sobre el régmen de Nicolás Maduro en Venezuela y las acusaciones de violaciones a derechos humanos y narcotráfico dentro de la asignatura obligatoria de “Historia del Comunismo”, según una directriz educativa emitida esta semana.

El cambio fue detallado en un memorando fechado el 17 de abril y enviado a los superintendentes escolares por Paul Burns, rector sénior de escuelas públicas del Departamento de Educación de Florida. En el documento se establece que el programa será actualizado de cara al ciclo escolar 2026-2027.

El nuevo enfoque incluirá el análisis del “gobierno autocrático y la posterior caída” del régimen venezolano, además de la revisión de distintos elementos asociados a su administración, según una nota difundida por el Servicio de Noticias de Florida.

Entre ellos, se mencionan abusos contra los derechos humanos, así como vínculos atribuidos entre el denominado Cartel de los Soles y el gobierno iraní, junto con sanciones internacionales y procesos legales contra Venezuela.

En el texto, Burns sostiene que estos contenidos buscan ampliar la discusión en el aula y permitir a los estudiantes analizar cómo los sistemas políticos influyen en las sociedades.

“Los recientes acontecimientos en Venezuela ofrecen una oportunidad para ampliar el debate en el aula y explorar cómo los diferentes sistemas de gobierno afectan a los ciudadanos y a las sociedades”, escribió.

Comprender la historia

El memorando también señala que los estándares buscan que los alumnos comprendan la historia como un proceso en desarrollo con consecuencias actuales, incentivando su participación en la reflexión sobre la libertad y el sistema político estadounidense.

La decisión se enmarca en la ampliación de la enseñanza obligatoria de la historia del comunismo en Florida, una medida aprobada inicialmente en 2024 tras una legislación estatal firmada por el gobernador Ron DeSantis.

Un año antes, el estado ya había establecido una jornada anual dedicada a las “víctimas del comunismo”, en la que se incluyen contenidos sobre distintos líderes y movimientos históricos.

Maduro, quien asumió la presidencia de Venezuela en 2013 tras Hugo Chávez, ha sido acusado por organismos internacionales de graves violaciones a derechos humanos.

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