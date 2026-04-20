MTA reporta fallos y retrasos significativos en varias líneas del metro de NY

La hora pico de este lunes en la mañana se vio alterada en el metro de la ciudad de Nueva York luego de que varias líneas de tren sufrieran retrasos intermitentes, algunos de ellos “graves”, señaló la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

La agencia de transporte público declaró que el servicio en una docena de líneas se vio interrumpido debido a problemas de infraestructura o emergencias médicas.

Cerca de las 8:15 de la mañana, el servicio de las líneas 2, 4, 5 y B presentaba retrasos, de acuerdo con el sitio web de la MTA. Las demoras se registraron en ambas direcciones en las tres primeras líneas debido a una falla de señalización cerca de la estación Nevins Street en Brooklyn.

Los trenes de la línea B que se dirigían al centro de la ciudad sufrieron retrasos después de que los servicios de emergencia atendieran a una persona que requería atención médica en la estación Bedford Park Boulevard en El Bronx, informó Gothamist.

Asimismo, la MTA dijo que hubo importantes retrasos en las líneas 3, 7, M, J y Z. De acuerdo con la agencia de transporte público, los tres últimos trenes tuvieron problemas de señalizaciones en el puente de Williamsburg. Los retrasos en la línea 7 se debieron a la intervención de la policía luego de disturbios que tuvieron como protagonistas a los pasajeros en la estación de la calle 40 y la calle Lowery, en Queens.

A primera hora de esta mañana, los trenes E con dirección a Manhattan y los trenes F con destino al centro de la Gran Manzana sufrieron retrasos mientras los servicios de emergencia médica atendían a una persona que necesitaba ayuda en la estación Forest Hills-71st Avenue en Queens.

La modernización de los sistemas de señalización forma parte del último plan de construcción quinquenal de la MTA. La inversión de $5,400 millones de dólares permitirá incorporar un sistema de señalización más eficiente y mejorado a varias líneas, declararon las autoridades del transporte público neoyorquino.

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