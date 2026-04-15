Alarma policial: más homicidios y robos en el transporte público en Nueva York este año

Hasta el 5 de abril se registraron 128 robos en trenes y autobuses en Nueva York, lo que representa un aumento del 21% respecto a los 106 ocurridos en el mismo período del año anterior, y los expertos temen que la situación empeore.

Los asaltos graves (delitos mayores) descendieron ligeramente 6% en el mismo periodo -de 171 a 160-, pero esa cifra no incluye los ataques perpetrados con machete el sábado 11 de abril contra tres pasajeros de edad avanzada por un sospechoso que fue abatido por la policía. Si se comparan con los niveles previos a la pandemia del coronavirus, los asaltos han aumentado un 60% desde 2019. Los homicidios en el transporte público también experimentaron un leve repunte, pasando de cero en el mismo periodo de 2025 a tres en lo que va del año actual.

Aún peor, el aumento de los robos fue de 54% en enero y febrero, en comparación con el mismo lapso de 2025; esto coincidió con temperaturas gélidas récord y nevadas que empujaron a un mayor número de personas hacia los abarrotados trenes de la ciudad. Luego la tendencia de los incidentes fue a la baja durante el mes de marzo, según un portavoz del NYPD.

Los asaltos leves (delitos menores) se dispararon 12% -de 395 a 441 casos- y los hurtos menores registraron un aumento de 4%, pasando de 46 a 57, detalló New York Post

El año pasado se alcanzó un mínimo histórico en cuanto a robos en el transporte público y esa es, en parte, la razón del actual repunte delictivo, explicó un portavoz de NYPD. Asimismo señaló que en lo que va del año, solo se han registrado dos incidentes más que en el mismo lapso de 2019.

Samanteer Beckford, pasajero residente de El Bronx de 32 años, estima que las medidas que se están adoptando para proteger a los usuarios no son suficientes. «Las personas sin hogar representan un problema. Es necesario hacer mucho más», afirmó.

Bajo la administración del ex alcalde Eric Adams, NYPD desplegó en enero de 2025 a 300 agentes adicionales para patrullar los trenes, con el objetivo de combatir la delincuencia y mejorar la percepción de seguridad. Al parecer la delincuencia disminuyó gracias a dicha iniciativa; sin embargo, los recortes en las horas extras implementados en febrero de 2026 -ya bajo la nueva administración del alcalde Zohran Mamdani- provocaron una reducción de esos patrullajes.

«Es una situación preocupante, dado que se acerca el verano», señaló Michael Alcázar, ex detective de NYPD y profesor adjunto en el John Jay College of Criminal Justice. «Creo que esto demuestra, sencillamente que el departamento de policía tiene un déficit considerable de agentes uniformados», afirmó. «Estoy seguro de que los delincuentes también se están percatando de ello», añadió. «Casi pueden predecir dónde estará la policía y están calculando sus movimientos en consecuencia».

El 2 de abril la comisionada policial Jessica Tisch y el alcalde Mamdani alabaron una impresionante caída general del 5.3% en la delincuencia en toda la ciudad y de una disminución más modesta de 1.3% en los delitos dentro del Metro, con cifras al 29 de marzo.

Los robos en el Metro suelen ser perpetrados por jóvenes, señaló NYPD, añadiendo que 34% de los incidentes registrados en lo que va del año fueron cometidos por menores de edad y que 63% han derivado en arrestos.

En uno de los casos, tres amigos que viajaban en un vagón del Metro en El Bronx fueron golpeados, pateados y heridos con un cuchillo, mientras una pandilla de ocho desconocidos les robaba sus dispositivos electrónicos.

«La seguridad en los trenes no es buena en este momento», afirmó Ronald Stokes, de 55 años, superintendente asistente de NYCHA quien reside en Harlem y reclama una mayor presencia policial. «Necesitan patrullar dentro de los trenes… estar apostados fuera de la estación es una cosa, pero patrullar los trenes sería de gran ayuda».

Claude Butler, despachador de Charter Communications y también residente de Harlem, comentó que siente la necesidad de mantenerse siempre a la defensiva dentro del Metro, «porque nunca se sabe lo que puede ocurrir».

El alcalde Mamdani basó parte de su campaña electoral en la promesa de recortar el presupuesto de NYPD, lo que incluía la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica (Strategic Response Group) de la policía, unidad encargada de gestionar las protestas y las operaciones antiterroristas.

Este verano además incluirá el Mundial de Fútbol y el 250 aniversario de la independencia nacional, que atraerán a millones de visitantes. «Creo que los robos van a aumentar, ya que habrá más pasajeros y también más delincuentes, especialmente en el Metro», presagió Alcázar. «Necesitamos establecer una presencia policial omnipresente».

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.