“Se va a armar un buen lío”: la reacción de Francisco Lindor tras undécima derrota consecutiva de New York Mets

Los New York Mets viven una racha de derrotas histórica tras acumular 11 reveses al hilo. Luego de perder 2-1 ante Chicago Cubs el pasado domingo, Francisco Lindor avizora problemas mediáticos para la franquicia.

Bajo la perspectiva del dominicano, las críticas hacia el equipo están a punto de intensificarse debido a la undécima derrota al hilo de la franquicia de Queens.

Esto, luego de que el cerrador Devin Williams desperdiciara una ventaja en la novena entrada, cayendo 2-1 ante los Chicago Cubs en 10 entradas.

“Se va a armar un buen lío. Un lío tremendo (…) Todos aquí lo saben. Tenemos que mantenernos unidos. Y luchar. ¡A luchar!”, dijo a reporteros.

“Esta sensación es horrible (…) Somos profesionales y tenemos que encontrar la manera de hacer lo que sea necesario para salir victoriosos después de 27 outs, y a veces 30. No es una buena sensación, pero nadie aquí se está desanimando. Todos mantenemos la frente en alto, luchando el uno por el otro”, analizó.

"It's going to get loud. It's going to get very loud. And ultimately, everyone here knows it and we've just got to stick together and stay within ourselves and fight, fight."



Francisco Lindor was asked how the Mets can make sure their losing streak does affect the team mentally: pic.twitter.com/7YLdskKMQy — SNY (@SNYtv) April 19, 2026

Es la racha más larga de los Mets desde que perdieron 11 juegos seguidos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre de 2004.

También es la crisis de resultados más prolongada en la historia para los Mets en el mes de abril. Nunca antes los Mets habían alcanzado las 15 derrotas tan rápido en 22 juegos desde 1983.

Los dirigidos por el venezolano Carlos Mendoza han anotado solo 19 carreras en sus últimos 11 juegos. Además, la ausencia de Juan Soto por una lesión en la pantorrilla dejó a la alineación sin su mejor bateador.

La crisis se ha vuelto mediática y resalta, ya que cada derrota le cuesta a la franquicia $34,46 millones de dólares, según reportes.

No obstante, la racha no es la peor en la historia de la franquicia. En 1962, los Mets perdieron 17 juegos consecutivos en su temporada inaugural, parte de un récord de 40-120.

La mala racha ha cobrado relevancia mediática y los fans incluso comienzan a crear teorías conspirativas, como atribuir los resultados negativos al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

La teoría comenzó a tomar más fuerza el pasado domingo cuando los Mets cayeron 2-1 nuevamente ante los Chicago Cubs. Los fans culpan a Mandani de haber “gafado” al conjunto de Queens debido a una visita suya el pasado 15 de abril.

De hecho, en redes sociales circula un video del alcalde abrazando a las mascotas de los Mets en su visita al Citi Field. Desde ese momento, la franquicia de Queens no ha podido conseguir una victoria.



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