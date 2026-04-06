Mets retirarán el número 15 de Carlos Beltrán en el Citi Field en septiembre

Los New York Mets anunciaron que exaltarán en septiembre a su exjardinero puertorriqueño Carlos Beltrán, además de retirar su número, lo que convierte al manatieño en el décimo boricua en recibir ese honor en las Grandes Ligas.

Beltrán, quien actualmente trabaja con los Mets como asesor, jugó siete temporadas con el equipo de Queens, Nueva York, y fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas vistiendo su uniforme.

En 2019 fue nombrado dirigente del equipo, aunque nunca llegó a dirigir un partido tras verse vinculado al escándalo de robo de señas de los Astros de Houston en 2017.

El número 15 que utilizó Beltrán será retirado por la organización, convirtiéndose en el noveno dorsal de un puertorriqueño en ser inmortalizado en las Grandes Ligas.

Los otros boricuas con números retirados por organizaciones de MLB son Roberto Clemente (#21, Piratas), Orlando ‘Peruchín’ Cepeda (#30, Giants), José ‘Cheo’ Cruz (#25, Astros), Roberto Alomar (#12, Blue Jays), Iván Rodríguez (#7, Rangers), Edgar Martínez (#11, Mariners) Jorge Posada (#20, Yankees) y Bernie Williams (#51, Yankees). También figura el cubano Tony Pérez (#24, Reds), quien estableció residencia y familia en Puerto Rico.

Carlos Beltrán pasó 7 temporadas con los Mets

El boricua llegó a los Mets en 2005 mediante un contrato de siete años y $119 millones, y debutó con el equipo en la temporada de 2006.

Fue con los Mets donde Beltrán disputó la mayor cantidad de partidos de los 2,586 encuentros que jugó en su carrera de 20 temporadas.

Durante su etapa con el equipo, además de sus cinco selecciones al Juego de Estrellas, ganó tres Guantes de Oro, incluyendo el de 2006, año en el que finalizó cuarto en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Con los Mets conectó 149 cuadrangulares y se robó 100 bases. Bateó para promedio de .280 y registró un porcentaje de embasarse de .369.

Beltrán también fue parte de la era de “Los Carlos”, junto al aguadillano Carlos Delgado. Ambos coincidieron en el equipo entre 2006 y 2009. En 2006, se combinaron para 79 jonrones y 227 carreras impulsadas, y llevaron a los Mets a la postemporada en 2006 y 2007.

La exaltación de Beltrán por parte de los Mets se dará apenas dos meses después de su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol, ubicado también en el estado de Nueva York.

Noveno número retirado por Mets

Beltrán se convertirá en el noveno jugador en la historia de la franquicia en tener su número retirado.

Anteriormente, Tom Seaver (41), Mike Piazza (31), Jerry Koosman (36), Keith Hernández (17), Willie Mays (24), Dwight Gooden (16), Darryl Strawberry (18) y David Wright (5) tuvieron sus números retirados.

Los Mets también han retirado los números de los exmanagers Gil Hodges (14) y Casey Stengel (37), y todos los equipos de las Grandes Ligas han retirado el número 42 en honor a Jackie Robinson.

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On Saturday, September 19, Carlos Beltrán will be inducted to the Mets Hall of Fame and have his number 15 retired.



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