Trump sacude su gabinete con la destitución de Bondi y Noem en plena reorganización

La decisión del presidente Donald Trump de destituir a la fiscal general Pam Bondi, apenas unas semanas después de haber sustituido a la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, está causando interrogantes sobre si se esperan más cambios de personal.

A diferencia de su primer gobierno, el segundo período del mandatario republicano no se ha caracterizado por una constante rotación de altos funcionarios y personal, y muchos funcionarios lo han descrito como una gestión bastante eficiente.

Pero con la destitución de Bondi y Noem, algunos dicen que la situación podría estar llegando a un punto crítico, ya que el presidente se enfrenta a bajos índices de aprobación, preocupaciones económicas y una batalla cuesta arriba de cara a las elecciones de noviembre.

“Tengo la sensación de que no son los únicos”. declaró un estratega republicano. “Se trata de obtener resultados, mantener un perfil bajo y poder trabajar en Washington D.C. porque quiere un grupo que actúe en perfecta sintonía”.

El estratega en cuestión aseguró que Noem y Bondi fueron destituidas porque aparecían frecuentemente en las noticias.

“Trump es el principal responsable de marketing y no quiere que nadie más de su equipo lo distraiga de lo que está intentando lograr”, apuntó el estratega.

Marc Short, quien laboró como director de asuntos legislativos de la Casa Blanca y jefe de gabinete del exvicepresidente Mike Pence, manifestó que no le sorprendería que hubiesen más despidos.

“Una vez que rompe esa barrera, sabes que puede haber muchas más”, explicó Short. “En su mente, piensa: ‘Bueno, una vez que haya tratado con Kristi Noem y Pam Bondi, bien podría hacerlo todo en el mismo ciclo de noticias'”.

Uno de los nombres que más se barajan como posible víctima del gobierno es el de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien, visiblemente, rechazó criticar a Joe Kent, un exsubdirector que dimitió de la administración en protesta por la guerra en Irán, en su comparecencia en el Capitolio.

Asimismo, han subido las especulaciones sobre el futuro de otros secretarios del gabinete, entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer.

La administración republicana ha desmentido categóricamente los rumores sobre posibles cambios en el gabinete en el futuro.

“Las secretarias Chávez-DeRemer y Lutnick están haciendo un gran trabajo defendiendo a los trabajadores estadounidenses, y siguen contando con el pleno apoyo del presidente Trump”, manifestó la vocera de la Casa Blanca, Taylor Roger, en un comunicado.

Asimismo, la administración de Trump se apresuró a desmentir un informe de The Guardian que aseguraba que el mandatario había consultado con integrantes de su gabinete sobre la posibilidad de reemplazar a Gabbard después de su testimonio.

“El presidente tiene plena confianza en [Gabbard] y cualquier insinuación en sentido contrario es una noticia totalmente falsa. El presidente ha reunido al gabinete más talentoso e influyente de la historia, y juntos han logrado victorias históricas en nombre del pueblo estadounidense”, manifestó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un comunicado.

.@StevenCheung47: "@POTUS has total confidence in @DNIGabbard, and any insinuation otherwise is totally fake news. The President has assembled the most talented and impactful Cabinet ever, and they have collectively delivered historic victories on behalf of the American people." https://t.co/tOvbyQnCSU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2026

Por otro lado, el estratega republicano y ex portavoz de la campaña de Trump, Jason Miller, desmintió también los informes que sugerían que se avecinaban más despidos en el gabinete, informó The Hill.

“Cualquiera que promueva una historia de ‘cambio de gabinete’ es o un perdedor que quiere el puesto o un amigo del perdedor que quiere el puesto”, escribió Miller.

“Anyone pushing a ‘Cabinet change’ story is either a loser who wants the job or a friend of the loser who wants the job,” said Jason Miller, a GOP strategist who helped advise Trump’s transition team.



Trump weighs more Cabinet changes after Bondi ouster https://t.co/vx7ZyoHPq3 — Jason Miller (@JasonMiller) April 3, 2026

Tanto Bondi como Noem habían recibido un gran rechazo público en los meses previos a sus despidos.

Bondi se enfrentó a la furia de la base conservadora de Trump, la facción MAGA, por su manejo de los documentos vinculados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, así como por su falta de éxito en el enjuiciamiento de los enemigos políticos del mandatario.

Noem había sido el foco de una serie de titulares negativos para el gobierno debido a su manejo de los enfrentamientos entre los manifestantes, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a inicios de 2026 en Minnesota. Enfrentamientos que causaron la muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Good, ambos ciudadanos estadounidenses, a manos de los oficiales federales.

De igual forma, Noem declaró en una audiencia en el Congreso, pocos días antes de ser destituida, que Trump había aprobado una campaña publicitaria de $220 millones de dólares para promocionar el DHS, sobre lo cual diferentes senadores la presionaron. Posteriormente, Trump aseguró no saber nada de la mencionada campaña.

El presidente “no estaba nada contento”, señaló el senador John Kennedy, republicano por Louisiana).

“Para él, todo el mundo es reemplazable, y es importante tenerlo en cuenta”, indicó Short. “Si creas una mala historia, y lo que es más importante, si empiezas a ser objeto de burlas, entonces el tiempo se acaba”.

“[Trump] quiere que te presentes con firmeza, y si vas a las ruedas de prensa en el Capitolio y te ridiculizan por ello, entonces no le gusta”, añadió. “La gente no se da cuenta de lo importante que es para él la imagen”.

En el segundo mandato de Trump se han producido otros cambios importantes en el personal, entre ellos el excomandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino; la exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Susan Monarez; y la del exadministrador interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Cameron Hamilton.

El embajador ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, se desempeñó previamente como asesor de seguridad nacional antes de ser despedido de ese puesto antes de darse a conocer que organizó un chat grupal en Signal con altos cargos estadounidenses para coordinar ataques militares contra los militantes hutíes en Yemen.

Bill Long, excomisionado del Servicio de Impuestos Internos, fue depuesto de su cargo el año pasado y posteriormente seleccionado por el presidente para servir como embajador en Islandia.

No obstante, las salidas de gabinete en el primer gobierno fueron notablemente más frecuentes. De acuerdo con la Brookings Institution, durante su primer mandato hubo 14 cambios de secretarios de gabinete, más que cualquier otro mandatario desde la administración de Ronald Reagan.

En ese sentido se produjeron los sonados despidos del exsecretario de Estado Rex Tillerson y del exfiscal general Jeff Sessions. El despido del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, se convirtió en uno de los más deshonrosos, tras haber ocupado el cargo durante tan solo 11 días.

El despido del exdirector del FBI, James Comey, por parte de Trump causó una intensa polémica en Washington y fue interpretado por los críticos como un intento de interferir en la investigación sobre los vínculos entre Rusia y las elecciones presidenciales de 2016.

En el año 2019, el presidente cesó de su puesto al exasesor de seguridad nacional John Bolton, argumentando desacuerdos en varios frentes. Tanto Comey como Bolton se convirtieron en destacados críticos de Trump.

Un antiguo funcionario del gobierno admitió que la segunda administración fue más organizada y unificada que la primera.

“Hay un cierto nivel de confianza que creo que no existía durante el primer mandato”, apuntó el exfuncionario. “Sin duda, hay una sabiduría que no se adquiere tras haber servido los primeros cuatro años y que ahora se tiene”.

El exfuncionario en cuestión negó que la salida de Noem y Bondi sea una señal de más cambios dentro del gabinete y celebró el trabajo de ambas. No obstante, señaló que los mandatos en la Casa Blanca y la administración suelen ser cortos debido a la exigencia de sus funciones.

“Trabajar en la Casa Blanca es muy exigente”, dijo el funcionario. “Y con este presidente, que solo necesita un par de horas de sueño por noche, la vida útil del cargo se acorta aún más”.

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