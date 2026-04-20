“Vengan por mí”: peleador de MMA se hace viral por protestar en la calle contra la dictadura

El deporte no es ajeno a la situación política y social de Cuba. El peleador de MMA, Javier Martín Gutiérrez, conocido como ‘Spiderman‘, lleva varios días protestando desde su casa contra la dictadura dirigida por Miguel Díaz-Canel.

El campeón de la ‘Cuban Fighting League’ en la división de 135 libras protagonizó una protesta pública en La Habana al denunciar la crisis social y económica que atraviesa el país y desafiar abiertamente a las autoridades.

A través de las redes sociales se han hecho virales varios videos desde el balcón de su casa ubicada en la avenida 31 en La Habana, en los que Gutiérrez reta y critica sin miramientos al Estado cubano.

“¿Dónde está la Seguridad del Estado?… no hay nadie (…) siguen dormidos (…) esta isla está abandonada hace rato”, se le escucha gritar en una de las grabaciones.

Habana 🇨🇺: El Peleador cubano Javier Spiderman, lleva varios días manifestándose contra el régimen desde su casa y la dictadura lo está dando por loco pic.twitter.com/mgxPJHKvLG — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) April 19, 2026

Incluso, el peleador cubano anticipó posibles represalias por parte del Estado debido a su protesta. “Por la noche sí me van a meter caña, no puede llegar la noche (…) Vengan por mí. Tiren con lo que quieran”, desafió.

Gutiérrez estalló debido a las condiciones precarias que atraviesan los cubanos desde hace más de cinco décadas y que se han exacerbado en las últimas semanas.

“Hay mujeres recogiendo de la basura y niños comiendo de la basura mientras hay gente que tiene de todo. No hay igualdad ni en la pobreza”, afirmó.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos dejó sin suministro petrolero a la isla. Desde hace varios meses, Cuba sufre apagones en todo el país por más de 16 horas al día. La crisis eléctrica, que terminó de saltar por los aires, se une a la económica.

Esto ha generado que las manifestaciones y protestas se hayan incrementado. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, nada más en marzo de 2026 hubo 1.200 acciones de calle.



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