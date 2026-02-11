Zayn Malik no cree haber estado “enamorado alguna vez” de su ex Gigi Hadid

El cantante Zayn Malik se sinceró sobre su vida amorosa y confesó que no cree haber estado enamorado de su exnovia y madre de su hija, la modelo Gigi Hadid, quien ahora tiene una relación con Bradley Cooper.

Durante una conversación con Alex Cooper de Call Her Daddy, Zayn Malik se refirió a unas declaraciones de 2024 en las que expresó: “No sé si realmente he estado enamorado en este punto”.

Cooper le preguntó a Zayn sobre sus declaraciones pasadas. “Dijiste en una entrevista que no sabías si alguna vez te habías enamorado de verdad. ¿Sigues sosteniéndolo?”, preguntó.

El exintegrante de One Direction respondió con franqueza que su “comprensión del amor está en constante evolución”.

“Sí. Mi comprensión del amor está en constante evolución. En ese momento, quizá pensé que era amor, pero al crecer, me di cuenta de que quizá no. Quizá era lujuria. Quizá era esto, quizá era aquello. No siento que fuera amor”, dijo Malik.

El músico aclaró que siente mucho amor y respeto por Gigi Hadid, ya que ella es la madre de su hija Khao, de 5 años, aunque aclaró que no sabe si “alguna vez estuvo enamorado de ella”.

“Para ser justos, y que quede constancia, siempre amaré a G, porque ella es la razón por la que mi hija está en este mundo, y le tengo un profundo respeto. Siempre la amaré, pero no sé si alguna vez estuve enamorado de ella”, dijo

Zayn Malik confesó que ha aprendido a disfrutar la soltería y la libertad que eso conlleva. “Sin faltarle el respeto a todas las relaciones que he tenido. Sin faltarle el respeto en absoluto, fue liberador. Soy de esas personas que se manejan a su propio ritmo, que responden ante sí mismas. Así que fue muy liberador para mí. Podía simplemente hacer cosas, hacer planes. Dormir hasta que quisiera”, dijo.

Asimismo, el músico reveló que ha aprendido de los errores que cometió en sus relaciones pasadas. “Tenía tendencia a meterme en problemas en mis relaciones, porque era joven, hacía ciertas cosas, hablaba con otras mujeres cuando no debía”, admitió. “Se vive y se aprende de ello, pero así no hay culpa”, aseguró.

