Planean documental sobre ‘One Direction’ en Netflix, según reportes

Varios de los exintegrantes de One Direction se reunirán para participar en una serie de Netflix sobre la icónica banda juvenil que conquistó la década de 2010, según informa Daily Mail.

De acuerdo con el reporte, Zayn Malik y Louis Tomlinson se unirán a Netflix en un acuerdo multimillonario para la producción de la serie. La serie se estrenará en 2026 cuando se cumplirá una década desde que One Direction se separó.

El concepto de la serie se centra en Zayn Malik y Louis Tomlinson recorriendo Estados Unidos mientras reflexionan sobre sus días en la banda, la cual se convirtió en una de las agrupaciones más populares de los últimos 20 años.

De acuerdo con Daily Mail, fuentes cercanas a la producción han revelado que Zayn y Louis, de 33 probablemente hablarán sobre la trágica muerte de su amigo y compañero de banda Liam Payne.

Liam Payne falleció en octubre de 2024 luego de caer del tercer piso de un hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires. El compositor estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes al momento de su muerte.

Una fuente dijo a The Sun que esta serie será un éxito garantizado para Netflix. “Este será un espectáculo absolutamente enorme para Netflix y está garantizado que volverá frenético al ejército global de fanáticos de 1D”, dijo la fuente. “Y es probable que sea una oportunidad para una introspección seria y discusiones profundas sobre el increíble viaje que el grupo ha realizado desde que se formó en The X Factor hace 15 años”.

Hasta el momento niguno de los miembros de la banda se han pronunciado al respecto, tampoco se ha pronunciado Netflix y se desconoce si otros exmiembros de la banda como Harry Styles y Niall Horan participarán en el proyecto.

One Direction se formó en 2010 tras el paso de sus integrantes por ‘The X Factor’. El productor y jurado del programa tuvo la idea de unir a los cantantes en una banda y se convirtió en un éxito casi de inmediato. One Direction se convirtió en una de las bandas más populares de la década y reunió a un enorme fandom que se mantiene hasta la actualidad.

Tras seis años de éxitos, One Direction se separó oficialmente tras la salida de Zayn Malik, quien decidió iniciar su carrera como solista.

