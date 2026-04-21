¿A qué inmigrantes afectan las deportaciones de ICE a terceros países? (podcast)

El gobierno del presidente Donald Trump ha dado un giro a las deportaciones a terceros países, incluidas naciones donde podría ser inseguro enviar a inmigrantes.

Un reporte reciente del Migration Policy Institute revela que la administración Trump ha concretado al menos 27 acuerdos para que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deporte a inmigrantes.

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El plan del gobierno de Trump es concretar al menos otros 54 acuerdos con países que acepten a inmigrantes de otras naciones, indica el reporte.

“Este esfuerzo se ha convertido en un objetivo central de la política exterior del gobierno estadounidense en sus relaciones con países de todo el mundo”, indica el informe. “La administración ha firmado acuerdos de deportación con terceros países, desde pequeñas naciones insulares como Palaos hasta países en conflicto como Sudán del Sur”.

Esta política fue implementada por Trump en si primer periodo de gobierno, luego fue cancelada durante la administración de Joe Biden y ahora resurge con nuevos proyectos.

“La forma en que [Trump] ha negociado y aprovechado los acuerdos con terceros países en su segundo mandato marca un giro radical, tanto en el énfasis como en la justificación”, señala el reporte. “En comparación con los tres acuerdos del primer mandato, centrados en disuadir a los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, los nuevos acuerdos constituyen ahora una parte fundamental de la agenda de control migratorio interno”.

Ariel Ruiz Soto, analista sénior de Políticas del Migration Policy Institute y autor del reporte, explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” los detalles sobre el giro de la política de deportaciones a terceros países.

Los inmigrantes a quienes se deporta no son solamente de recién ingreso, además de que funcionan para incentivar a las personas a la “autodeportación”.

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