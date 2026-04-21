Jugador de Bosnia regala cervezas y helado a fanáticos por clasificar al Mundial 2026

Aficionados del Stuttgart en Alemania recibirán helado y cervezas gratis cortesía de Ermedin Demirović, quien cumplirá su promesa tras clasificar con Bosnia al Mundial 2026.

El delantero fue parte vital de Bosnia en el repechaje al Mundial 2026 tras derrotar a Italia en penales para volver a una Copa del Mundo desde 2014.

Ahora, Demirovic quiere devolver el gesto a los fanáticos del club donde milita en Alemania por el apoyo que le han dado.

“Participar en el Mundial con la selección bosnia significa muchísimo para mí y este verano se cumplirá un gran sueño”, escribió Demirović en Instagram el martes. “Antes de los partidos de repesca, les prometí a los aficionados del VfB (Stuttgart) que habría bebidas para ellos si realmente iba a estar en el Mundial. Ahora quiero cumplir esa promesa”.

El jugador bosnio aseguró que estará regalando cervezas personalmente durante una hora en el Festival de Primavera que se realizará la próxima semana. También dará helados en un camión durante la sesión de entrenamientos y donará dinero a una fundación de caridad del club.

Demirović declaró el mes pasado que él mismo no bebe alcohol porque “va en contra de mi estilo de vida”, según informaron las declaraciones de la emisora ​​alemana SWR. “Pero no quiero ser un aguafiestas para quienes sí disfrutan de beber”.

Demirovic nació en Alemania (Hamburgo), con herencia de Bosnia, y ha tenido una buena temporada con 12 goles con Stuttgart, equipo que lucha cuarto en la tabla de posiciones.

Bosnia vuelve a una Copa del Mundo y se enfrentará a Suiza, Canadá y Qatar en el Mundial 2026.

Bayern conquistó la Bundesliga, resta pelear por Europa

El Bayern Múnich ya es campeón matemáticamente de la Bundesliga, pero quedan cinco equipos luchando por los puestos de competiciones europeas, como la UEFA Champions League.

Dortmund está en segundo lugar con 64 puntos, Leipzig en tercero con 59 y Stuttgart en tercero con 56. Hoffenheim y Leverkusen están cerca de los primeros cuatro puestos con 54 y 52 unidades respectivamente.

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