Estalla escándalo sexual en Italia: futbolistas de AC Milan e Inter señalados en red de prostitución

Un nuevo escándalo acaba de embargar al fútbol mundial. Este martes, la Guardia di Finanza de Italia desmanteló una red de prostitución en la que estarían involucrados futbolistas del AC Milan e Inter de Milán.

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De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la red es señalada de explotar la prostitución y gestionar eventos ligados al ocio nocturno para prestarle el servicio a los jugadores.

El reporte señala que durante los eventos en los que participaban futbolistas, hubo uso de ‘gas de la risa’ como sustancia recreativa.

Asimismo, el medio ‘La Gazzetta’ aseguró que al menos 50 jugadores de la Serie A, incluidos futbolistas del Inter de Milán y AC Milan, están implicados en la trama.

En la investigación también estaría implicada una mujer que salió embarazada producto de las relaciones con clientes de esta supuesta red de prostitución.

De momento, los hechos están siendo investigados por el Tribunal de Milán a petición de la Fiscalía. Hasta ahora, hay cuatro personas bajo arresto domiciliario acusadas de prostitución y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la Guardia di Finanza, los futbolistas no serán investigados ya que no constituye un delito la contratación de estos servicios. Sin embargo, el escándalo mediático ya estalló.

“Lamentablemente no es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia; no ha surgido ningún indicio de violencia en los actos de la investigación”, indicaron.

#GdiF #Milano: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Eseguiti 4 arresti nei confronti di un sodalizio criminale attivo nell’organizzazione di eventi della movida.#NoiconVoi#cittadinoinformato#informareperconoscere pic.twitter.com/UnMW9gzOmJ — Guardia di Finanza (@GDF) April 20, 2026

Piloto de la Fórmula 1 señalado

Según ‘La Gazzetta’, durante la investigación hubo llamadas que fueron interceptadas y escuchadas por la Policía. Gracias a eso, se descubrió que un piloto de Fórmula 1 también utilizó los servicios de dicha red.

“Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?”, habría preguntado uno de los implicados, a lo que recibió como respuesta: “Le enviaré a la brasileña”.

Detalles operativos

La operación policial que desmanteló esta red de prostitución acabó con la incautación de más de $1,2 millones de dólares. Al parecer, la organización ofrecía paquetes “todo incluido” por varios miles de dólares.

Estos incluían cenas en locales exclusivos de la vida nocturna milanesa, alojamiento en hoteles de alta gama y la compañía de mujeres.



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