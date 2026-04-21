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Café gratis en Dunkin’: cómo conseguir uno de los 1,000,000 de cafés este 21 de abril

¿Quieres café gratis? Dunkin anunció que regalará un millón de cafés y reveló cómo es la dinámica para qe los clientes puedan disfrutas de la promoción

Un vaso de café y una taza de café de Dunik sobre una mesa de una cafeteria.

¿Descifraste el mensaje? La campaña de intriga de Dunkin' en Instagram resultó ser real: una promoción masiva para premiar la lealtad de sus seguidores con café gratuito en todo el país. Crédito: Shutterstock

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Por  Miyeilis Flores

Los amantes del café están de suerte. Este 21 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana, podrás disfrutar de tu bebida favorita totalmente gratis en Dunkin’ (antes Dunkin’ Donuts). La marca ha lanzado una ambiciosa campaña para repartir certificados gratuitos equivalentes a 1 millón de cafés.

Se trata de una creativa estrategia de marketing de intriga (o campaña “encriptada”) que comenzó el pasado 17 de abril en redes sociales. A través de una publicación con palabras clave, los seguidores más astutos lograron descifrar el mensaje: un millón de cafés para el día 21.

El enigma descifrado en redes sociales

La confirmación llegó a través de la revista People, validando lo que ya se rumoreaba en Instagram. La frase que más llamó la atención en la publicación oficial fue: “¿Otro millón de cafés? ¿21 de abril?”, acompañada de otro mensaje que terminaba de resolver el misterio: “Entrega a las 9 am, el código podría ser FREECOFFEE1”.

Para elevar el hype, el pie de foto simplemente decía: “Simplemente voy a dejar esto aquí”. Esta es una táctica clásica cuando la noticia es impactante, diseñada para disparar la conversación digital y las expectativas de los consumidores.

Paso a paso para obtener tu café gratis

Si quieres asegurar tu dosis de cafeína sin costo, sigue estas instrucciones precisas:

  • Fecha y hora: Solo el martes 21 de abril a partir de las 9:00 a. m. ET.
  • Requisito de lealtad: Debes ser miembro del programa de recompensas (Dunkin’ Rewards).
  • Código promocional: Introduce el código FREECOFFEE1 en la aplicación.
  • Disponibilidad: La promoción es válida hasta agotar existencias (1 millón de cafés disponibles).
  • Restricciones: Solo se permite un café por usuario. El código solo se activará el día 21; no funcionará antes ni después de la fecha indicada.

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