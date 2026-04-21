Café gratis en Dunkin’: cómo conseguir uno de los 1,000,000 de cafés este 21 de abril
¿Quieres café gratis? Dunkin anunció que regalará un millón de cafés y reveló cómo es la dinámica para qe los clientes puedan disfrutas de la promoción
Los amantes del café están de suerte. Este 21 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana, podrás disfrutar de tu bebida favorita totalmente gratis en Dunkin’ (antes Dunkin’ Donuts). La marca ha lanzado una ambiciosa campaña para repartir certificados gratuitos equivalentes a 1 millón de cafés.
Se trata de una creativa estrategia de marketing de intriga (o campaña “encriptada”) que comenzó el pasado 17 de abril en redes sociales. A través de una publicación con palabras clave, los seguidores más astutos lograron descifrar el mensaje: un millón de cafés para el día 21.
El enigma descifrado en redes sociales
La confirmación llegó a través de la revista People, validando lo que ya se rumoreaba en Instagram. La frase que más llamó la atención en la publicación oficial fue: “¿Otro millón de cafés? ¿21 de abril?”, acompañada de otro mensaje que terminaba de resolver el misterio: “Entrega a las 9 am, el código podría ser FREECOFFEE1”.
Para elevar el hype, el pie de foto simplemente decía: “Simplemente voy a dejar esto aquí”. Esta es una táctica clásica cuando la noticia es impactante, diseñada para disparar la conversación digital y las expectativas de los consumidores.
Paso a paso para obtener tu café gratis
Si quieres asegurar tu dosis de cafeína sin costo, sigue estas instrucciones precisas:
- Fecha y hora: Solo el martes 21 de abril a partir de las 9:00 a. m. ET.
- Requisito de lealtad: Debes ser miembro del programa de recompensas (Dunkin’ Rewards).
- Código promocional: Introduce el código FREECOFFEE1 en la aplicación.
- Disponibilidad: La promoción es válida hasta agotar existencias (1 millón de cafés disponibles).
- Restricciones: Solo se permite un café por usuario. El código solo se activará el día 21; no funcionará antes ni después de la fecha indicada.
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