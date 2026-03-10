‘Dunkin’ lanza nuevas bebidas frías con plátano y opciones energéticas

Las bebidas frías se han convertido en el centro del menú de las cafeterías modernas. Los sabores a plátano, las espumas frías y las opciones de personalización son los nuevos ganchos para atraer a los clientes. En esta primavera, Dunkin’ ha lanzado más de 10 bebidas que responden a las necesidades actuales de los consumidores: una línea Zero y otra con el plátano como gran protagonista.

La Dunkin’ Zero es una bebida energética sin azúcar con solo 20 calorías y cero gramos de azúcar añadidos. Se presenta en seis sabores frutales, ligeros y deliciosos:

Mora y mandarina.

Mango tropical.

Melocotón jugoso.

Glamberry (Mora, Mandarina y Melocotón Jugoso).

(Mora, Mandarina y Melocotón Jugoso). Sunzest (Mango Tropical + Melocotón Jugoso).

(Mango Tropical + Melocotón Jugoso). Blushpop (Mora y Mandarina + Mango Tropical).

Estas bebidas, disponibles desde el 4 de marzo, llegan acompañadas de una oferta exclusiva: los miembros de Dunkin’ Rewards podrán disfrutar de sus Dunkin’ Zero medianas a $3 después de la 1 p. m., promoción válida hasta el 18 de marzo.

“Dunkin’ siempre ha sido parte de cómo la gente empieza el día, y con Dunkin’ Zero, ampliamos nuestra forma de energizarlo”, afirmó Jill Nelson, directora de marketing de Dunkin’. “Es energía sin azúcar que ofrece un sabor intenso sin sacrificar nada; se adapta perfectamente al ritmo de la vida diaria”.

El plátano: el sabor nostálgico de la temporada

El plátano es el protagonista de la temporada: descubre el nuevo Banana Puddin’ Cloud Latte, una mezcla cremosa de espresso y espuma fría que redefine el sabor nostálgico. Crédito: Dunkin | Cortesía

El plátano es el sabor estrella de esta temporada en Dunkin’. La cadena presentó el nuevo Sirope de Plátano y la suave Espuma Fría de Plátano, que aportan un rico sabor a plátano maduro y un toque de dulzura nostálgica a preparaciones de espresso, café helado, matcha y refrescos.

Las tres versiones destacadas son:

Banana Puddin’ Cloud Latte: espresso con leche entera y sabor a banana, terminado con espuma fría de banana. Refrescante Banana Daydream: combinación de fresa y pitahaya, mango y piña o bayas de açaí, mezclado con leche de avena y cubierto con espuma fría de plátano. Bananarama Matcha: matcha latte elaborado con leche entera, combinando el sabor del matcha y el plátano.

El menú inspirado en esta fruta se extiende a otros favoritos, incluyendo el Banana Protein Latte, café helado con plátano cubierto de chocolate, café helado con crema de plátano, Monkey Business Cloud Latte y el Nutty Banana Cloud Dunkalatte, entre otros.

Anthony Edpter, vicepresidente de innovación de menús de Dunkin’, destaca: “Elegimos el plátano porque es nostálgico, reconfortante e increíblemente versátil. Lo que hace especial a este lanzamiento es su gama: el plátano se presenta de forma indulgente y equilibrada en todo nuestro menú”.

Berry Açaí y nuevos bocados dulces

La línea de Refrescantes Dunkin’ se vuelve aún más vibrante con la incorporación del Berry Açaí, un sabor a frutos rojos con notas dulces y jugosas que recuerdan a un smoothie de açaí. Los clientes pueden descubrir versiones exclusivas en la app, como el Refrescante Bananaberry Protein Daydream y el Refrescante Berry Acai Lemonade.

Para cerrar con broche de oro, el próximo 20 de marzo, Dunkin’ lanzará los nuevos Munchkins Pastel de Bodas. Se trata de bocaditos de donut de arándanos cubiertos con chispas con sabor a pastel de bodas. Este lanzamiento coincide con el Día Nacional de la Propuesta, marcando el inicio de la temporada de celebraciones y bodas.

Finalmente, regresa la popular oferta de comida de $6, que incluye un sándwich de desayuno (tocino, huevo y queso), papas fritas crujientes y un café mediano (caliente o helado).

