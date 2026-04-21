Condenan a décadas de prisión en EE.UU. a ocho miembros de la MS-13

Ocho miembros de la pandilla salvadoreña MS-13 fueron sentenciados a décadas de prisión en Estados Unidos, informó este martes en un comunicado la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia.

De acuero con los fiscales, los condenados participaron en una conspiración de crimen organizado que incluyó asesinatos de menores de edad, manipulación de testigos y otros delitos violentos, en un caso vinculado a operaciones de la organización criminal en Houston entre 2017 y 2018.

Según el comunicado, los ocho condenados son ciudadanos salvadoreños que se encontraban en situación migratoria irregular en Estados Unidos.

Entre las penas impuestas figuran condenas de hasta 50 años de prisión para varios de los acusados, incluidos Edgardo Martínez-Rodríguez, alias “Largo”, y otros miembros identificados por las autoridades como participantes directos en los asesinatos.

Las autoridades señalaron que los crímenes fueron ordenados o aprobados por mandos de la MS-13 en El Salvador, con supervisión en algunos casos a distancia, y que los miembros enviaban fotografías de los cuerpos como “prueba” de las ejecuciones para ascender dentro de la estructura criminal.

“Estos acusados, actuando en nombre de una banda criminal transnacional, perpetraron asesinatos brutales, matando a sus víctimas con machetes, bates de béisbol y a puñetazos, y luego glorificando sus actos violentos al enviar fotos de la masacre a los líderes de la MS-13 en El Salvador”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Añadió que las sentencias envían un mensaje “inequívoco” de que la violencia de la MS-13 “no es bienvenida en Estados Unidos”.

Violencia para avanzar

El fiscal federal interino del Distrito Sur de Texas, John GE Marck, afirmó que los acusados utilizaron la violencia para avanzar dentro de la estructura criminal y aseguró que su oficina continuará trabajando para desmantelar estas redes.

“Estos acusados utilizaron la brutalidad para progresar en su organización criminal y ahora enfrentan las consecuencias”, señaló.

Desde el FBI, el agente especial a cargo en Houston, Jason Hudson, describió el caso como uno de los periodos más violentos de la MS-13 en la región.

“Estos pandilleros se encuentran entre los criminales más despiadados y violentos que hemos visto”, dijo, y añadió que las sentencias deben servir de advertencia a otras organizaciones criminales.

Por su parte, la agente especial interina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Houston, Erin Burke, sostuvo que los ocho condenados “ingresaron ilegalmente al país” y sembraron el terror en comunidades locales.

El Departamento de Justicia destacó que el caso fue posible gracias a la colaboración entre el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y agencias locales y estatales de Texas y Maryland, además de autoridades de El Salvador.

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