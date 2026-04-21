Congresista demócrata de Florida renuncia tras acusaciones por corrupción

La congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick presentó este martes su renuncia inmediata al Congreso de Estados Unidos en medio de una investigación por el presunto desvío de fondos públicos destinados a emergencias.

La legisladora de ascendencia haitiana, que representaba a un distrito del sur de Florida, estaba siendo investigada por el Comité de Ética de la Cámara por supuestamente apropiarse de 5 millones de dólares en 2021, recursos vinculados a desastres naturales, que habrían sido utilizados para financiar su campaña y adquirir bienes personales.

En un mensaje difundido en redes sociales, Cherfilus-McCormick cuestionó el proceso en su contra y afirmó que no tuvo garantías para defenderse. “No fue un proceso justo”, sostuvo, al asegurar que su abogado no pudo preparar adecuadamente su caso.

También calificó la investigación como “una cacería de brujas”.

“En lugar de jugar estos juegos políticos, decido hacerme a un lado para que pueda dedicar mi tiempo a luchar por mis vecinos en el distrito 20 de Florida. Por ello, renuncio al Congreso, con efecto inmediato”, expresó.

Otros procesos en contra

Además del proceso en el Congreso, la congresista enfrenta cargos presentados por el Departamento de Justicia. Según las autoridades, a través de una empresa familiar con contratos con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, habría recibido un sobrepago millonario que luego fue canalizado a distintas cuentas para ocultar su origen.

Los fiscales sostienen que parte del dinero, más de $100,000 dólares, se utilizó para la compra de un anillo de diamantes, mientras que otros fondos habrían sido redirigidos a personas cercanas que posteriormente hicieron donaciones a su campaña.

El Caucus Afroamericano del Congreso destacó su trayectoria tras la renuncia, recordando que fue la primera haitiana-estadounidense en llegar a la Cámara de Representantes y que contribuyó a visibilizar a esa comunidad y a la diáspora caribeña.

Por su parte, los republicanos celebraron la dimisión de Cherfilus-McCormick, asegurando que el Congreso “está mejor sin ella”.

“Sheila Cherfilus-McCormick es una estafadora desvergonzada que robó millones a los contribuyentes de Florida y alardeó de ello. Renunciar en desgracia es lo mínimo exigible tras defraudar al pueblo estadounidense, y todo demócrata que dejó correr el tiempo para encubrir su corrupción debería avergonzarse. El Congreso está mejor sin ella”, dijo Emma Hall, portavoz del Comité Nacional Republicano.

Ola de dimisiones

La salida de Cherfilus-McCormick se produce en un contexto de inestabilidad dentro de la Cámara de Representantes, donde en menos de dos semanas también renunciaron Eric Swalwell y Tony Gonzales, ambos señalados por acusaciones de abuso sexual.

El caso también ha intensificado la presión sobre el congresista republicano por Florida Cory Mills, quien enfrenta investigaciones del Comité de Ética por presuntas irregularidades financieras de campaña, así como acusaciones de violencia doméstica y agresiones sexuales.

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