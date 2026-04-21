Portero Jonathan Klinsmann, hijo de Jürgen Klinsmann, se rompió el cuello en partido de Segunda División en Italia

El portero estadounidense Jonathan Klinsmann, hijo del exdelantero alemán Jürgen Klinsmann, se encuentra recuperándose de una fractura de cuello sufrida cuando atajaba el sábado con el Cesena de la segunda división italiana.

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Klinsmann, de 29 años, fue retirado del campo en camilla con un collarín cervical tras chocar con un jugador de Palermo. Luego de abandonar el partido, fue trasladado a un hospital en la capital siciliana.

“Cesena FC comunica que, tras el choque de juego ocurrido al final del partido Palermo FC-Cesena FC, Jonathan Klinsmann sufrió una herida desgarrada en la cabeza y un traumatismo cervical”, informaron.

“Los exámenes realizados han detectado la presencia de una fractura a nivel de la primera vértebra cervical, para la cual el portero bianconero se someterá a más investigaciones y a una consulta neuroquirúrgica especializada”, añadieron.

Posteriormente, el portero estadounidense compartió un post en Instagram informando que su temporada había terminado. También agradeció a los aficionados de Cesena y de Palermo “por los buenos deseos”, así como a “amigos y familiares que me han apoyado durante los últimos días”.

“Desafortunadamente, mi temporada terminó el sábado. Durante el partido sufrí una fractura en la columna que me mantendrá fuera de juego por un tiempo. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en el campo y en el hospital aquí en Palermo”, escribió.

Jonathan Klinsmann nació en Múnich, cuando su padre jugaba en el Bayern, en 1997. Se formó en academias del sur de California, destacando en Newport Beach y posteriormente en el sistema juvenil del LA Galaxy.

Fue arquero de la Universidad de California, Berkeley, donde jugó NCAA Division I. También fue parte del U.S. U-20, disputó el Mundial Sub-20 de 2017 y fue elegido Mejor Arquero del Torneo de la Concacaf U-20 ese mismo año.

En 2017 firmó con el Hertha BSC de la Bundesliga. Inicialmente, jugó con el Hertha II (Regionalliga). Su debut profesional llegó en la Europa League 2017.

Tras su paso por Europa, en 2020 fichó por el LA Galaxy. Alternó titularidad y suplencia en MLS. Tuvo actuaciones destacadas en varios partidos. Posteriormente, dio el salto a la Segunda División de Italia en la Serie B.



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