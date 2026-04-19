Selección de Argentina responde a demanda por ausencia de Messi en partidos amistosos: “No debemos nada”

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió el pasado viernes a la demanda millonaria que recibió en Florida por parte de una promotora que alega incumplimiento de contrato por la ausencia de Lionel Messi en un par de encuentros amistosos en Estados Unidos.

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Un representante de la AFA declaró a la cadena TMZ Sports que el organismo que rige los cimientos del fútbol argentino y la albiceleste está en conocimiento de las acciones legales emprendidas en su contra.

“La AFA está al tanto de la demanda presentada por VID Music Group y su director, Javier Fernández”, indicaron. No obstante, desde la AFA se asegura que no existió un incumplimiento de contrato.

“La AFA cumplió cabalmente con todas sus obligaciones bajo los acuerdos pertinentes, incluyendo la presentación de la selección argentina para ambos partidos en octubre de 2025″, declararon.

Argentine Football Association Claps Back At Promoter Over Lionel Messi Lawsuit | Click to read more 👇 https://t.co/PFH12Ipw9q pic.twitter.com/DsBYTayN7b — TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 16, 2026

Asimismo, la AFA expresó que está dispuesta a entregar a la justicia de Estados Unidos todas las pruebas, como registros de pago, contratos y conversaciones, que corroborarían la versión de la historia de la selección de Argentina.

“Los contratos, los registros de pago y las comunicaciones de ese momento cuentan la historia completa, y la AFA está preparada para presentarlos en el foro correspondiente”, señalaron.

Asimismo, la AFA tiene previsto exigir el cobro de los millones de dólares que supuestamente se le adeudan por parte de la promotora.

Demanda contra Messi

Una empresa llamada VID emprendió acciones legales contra la AFA y Lionel Messi por supuestamente incumplir un contrato que obligaba al astro argentino a jugar dos encuentros amistosos.

VID, una promotora con sede en Miami que organiza eventos deportivos y musicales a gran escala, acusa a Messi y a la AFA de fraude e incumplimiento de contrato, alegando pérdidas millonarias tras dos amistosos que, según sostienen, nunca se desarrollaron como lo pactado.

La empresa alcanzó un acuerdo con la AFA en agosto pagando $7 millones de dólares por obtener los derechos exclusivos de dos partidos de exhibición programados para octubre 2025.

Uno era contra Venezuela y otro contra Puerto Rico. El contrato incluía una cláusula clave en la que exigía que Messi debía jugar al menos 30 minutos en cada encuentro, salvo lesión comprobada.

VID sostiene que esa condición nunca se cumplió. Según su versión, Messi decidió no participar en el partido contra Venezuela el 10 de octubre de 2025 y lo vio desde un palco junto a su familia.

Messi no solo decidió no jugar, sino que la empresa tuvo que correr con los gastos del palco y todo lo consumido por Messi y su familia.

En la demanda, la promotora asegura que Messi no estaba lesionado y expone como prueba que al día siguiente jugó contra Atlanta United en la MLS. Ese día marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria del Inter Miami 4-0.

El segundo amistoso tampoco salió como estaba previsto. La empresa asegura que, debido a disturbios en Chicago, se vieron obligados a mudar el partido a un estadio más pequeño en Fort Lauderdale, lo que generó pérdidas adicionales superiores al millón de dólares.

Tras el fracaso de ambos eventos, VID afirma que la AFA prometió compensar el daño con futuros partidos en China en 2026. Sin embargo, esas promesas nunca se han concretado.



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