Violentos disturbios dejan 72 heridos y 63 detenidos en Superclásico de Paraguay

El superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido este domingo tras graves enfrentamientos entre aficionados y efectivos de la Policía Nacional en el estadio Defensores del Chaco.

Los incidentes, que estallaron antes de cumplirse la media hora de juego, dejaron un saldo de 72 personas heridas y 63 detenidos, según el balance oficial presentado este lunes por las autoridades.

El comandante interino de la Policía Nacional, Carlos Silguero, junto a otros mandos de la institución, confirmó que entre los lesionados se encuentran 11 agentes policiales.

La magnitud de los disturbios se reflejó en la saturación de los servicios de emergencia de la capital paraguaya: el Hospital de Barrio Obrero atendió a 45 personas por cortes, escoriaciones, impactos de balines de goma e inhalación de gases lacrimógenos.

Por otro lado, el Hospital del Trauma reportó el ingreso de 16 heridos, resaltando cinco casos por heridas de arma de fuego.

Los operativos resultaron en la detención de 13 personas vinculadas directamente a los disturbios y la perturbación de la paz pública, mientras que otros 18 individuos fueron arrestados por alcoholemia positiva y 32 cuidadores de vehículos quedaron bajo custodia.

En lo estrictamente futbolístico, el encuentro se detuvo con el marcador 0-0 cuando se jugaba el minuto 30. Olimpia, líder del torneo Apertura con 39 puntos y bajo la dirección del argentino Pablo Sánchez, mantenía una ventaja de seis unidades sobre su escolta, Cerro Porteño.

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