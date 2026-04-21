Florida investiga si ChatGPT “aconsejó” a autor de tiroteo en 2025

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes la apertura de una investigación penal contra la empresa OpenAI por el presunto papel de su chatbot ChatGPT en un tiroteo ocurrido en 2025 en una universidad del estado.

La pesquisa se centra en determinar si la herramienta de inteligencia artificial pudo haber influido en las acciones de Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado de un ataque que dejó dos muertos y siete heridos en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025.

Según explicó Uthmeier en rueda de prensa, una revisión preliminar de conversaciones entre el acusado y el chatbot sugiere que este habría proporcionado orientaciones relacionadas con el uso de armas y municiones.

“Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal, y si ChatGPT fuese una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato”, afirmó.

Bajo la legislación estatal, las autoridades evalúan si OpenAI podría ser considerada responsable por “ayudar, incitar o aconsejar” la comisión de un delito.

Como parte de la investigación, se emitió un requerimiento formal para que la compañía entregue documentación interna sobre sus políticas de entrenamiento, manejo de amenazas y cooperación con fuerzas de seguridad, además de información sobre su personal.

Riesgos de la IA

El comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass, advirtió sobre los riesgos asociados al uso indebido de estas tecnologías.

“Es importante que todos estemos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología, y los daños que puede causar y ya ha causado en nuestras comunidades”, señaló.

El caso se suma a otras acciones legales recientes en el estado relacionadas con inteligencia artificial. En marzo, trascendió una demanda contra otro sistema de IA por presuntamente influir en un caso de suicidio.

En paralelo, el gobernador Ron DeSantis ha manifestado su intención de impulsar regulaciones estatales sobre inteligencia artificial, en contraste con la postura del presidente Donald Trump, quien ha defendido una normativa federal unificada para evitar restricciones a nivel estatal.

Con información de EFE.

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