Gobernación de NY presentó plan alternativo para eventos en el Mundial 2026

La gobernadora Kathy Hochul anunció este lunes un plan estatal para facilitar que pequeñas empresas, bares, restaurantes y comunidades participen activamente en las celebraciones del Mundial 2026. La iniciativa busca responder a la creciente demanda de eventos públicos, festivales de aficionados y proyecciones al aire libre durante el torneo.

Con el fútbol como catalizador económico y social, el estado de Nueva York desea convertir cada barrio en un punto de encuentro para los fanáticos, sin descuidar las regulaciones de seguridad, especialmente en lo relacionado con el consumo de alcohol.

De acuerdo al comunicado oficial, uno de los pilares del plan es la creación del “Permiso de un Día para la Copa del Mundo”, gestionado a través de la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York. Este mecanismo permitirá a organizadores de eventos y negocios operar fuera de sus ubicaciones habituales durante todo el torneo, algo que anteriormente estaba limitado a solo 4 días.

Gracias a esta flexibilización, bares y restaurantes podrán utilizar espacios exteriores contiguos, como patios, calles cerradas o áreas abiertas, para organizar eventos y proyectar partidos. Además, los solicitantes podrán gestionar hasta 12 permisos en una sola solicitud, lo que reduce significativamente la carga administrativa.

Esta medida está diseñada para impulsar la economía local, permitiendo a pequeños negocios capitalizar el aumento de clientes que se espera durante las 6 semanas que durará el torneo.

Horarios extendidos para ver partidos en vivo

Otro aspecto clave del plan es la propuesta de ampliar temporalmente los horarios de operación de establecimientos con licencia para servir alcohol. La gobernación está trabajando junto a la legislatura estatal para permitir que bares y restaurantes permanezcan abiertos hasta las 4:00 a.m. mientras se transmiten partidos en directo.

Esta medida busca adaptarse a las diferencias horarias de los encuentros, garantizando que los aficionados puedan seguir los juegos en tiempo real sin restricciones. También establece un marco uniforme en todo el estado, anulando temporalmente las limitaciones más estrictas que algunos condados o licencias individuales imponen actualmente.

“Queremos asegurarnos de que todos los neoyorkinos puedan ver la Copa del Mundo en espacios comunitarios”, afirmó Hochul, subrayando la importancia de crear entornos accesibles y seguros para disfrutar del evento deportivo.

Con estos planes se desea fortalecer a la economía local durante la justa mundialista, además de garantizar sitios seguros para locales y foráneos. (Foto: Shutterstock)

Impacto económico y apoyo a pequeñas empresas

El sector de la hospitalidad será uno de los grandes beneficiados por estas medidas. De acuerdo con expertos, eventos de gran escala como la Copa Mundial generan un aumento significativo en el consumo, turismo y empleo temporal.

Max Bookman, asesor legal de la Alianza de Hostelería de la Ciudad de Nueva York, destacó que los bares y restaurantes serán el epicentro de la experiencia para residentes y visitantes. Según explicó, la flexibilidad en permisos y horarios permitirá a los negocios responder a la demanda de manera organizada y segura.

El plan también refuerza la idea de las autoridades de fomentar el crecimiento económico local, facilitando que incluso pequeños establecimientos puedan competir y aprovechar el flujo de clientes que traerá el torneo.

Eventos comunitarios y proyecciones públicas

Más allá del sector privado, el Estado también invertirá en experiencias comunitarias. Recientemente, se anunciaron 12 proyectos seleccionados a través del Programa de Subvenciones Comunitarias para la Copa Mundial, distribuidos en 7 regiones de Nueva York.

Uno de los casos más destacados es Canalside, en Buffalo, donde se celebrarán 3 eventos gratuitos de proyección pública durante la fase de grupos. Estos encuentros permitirán a los aficionados reunirse para apoyar a la selección de Estados Unidos en partidos clave.

Además, el estado planea 2 grandes experiencias al aire libre en Long Island y la región de Mid-Hudson. Estos eventos estarán diseñados para albergar a miles de personas e incluirán transmisiones en vivo, actividades culturales y participación de negocios locales.

En resumen, la estrategia de Nueva York para la Copa Mundial 2026 se basa en una activación integral que combina esfuerzos públicos y privados. Desde festivales organizados por comunidades locales hasta iniciativas impulsadas por el estado, el objetivo es garantizar que todas las regiones puedan participar en la celebración.

Las autoridades buscan no solo atraer turistas, sino también fortalecer el tejido social, promoviendo espacios inclusivos donde residentes de distintos orígenes puedan compartir la experiencia del fútbol.

La presidenta de la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York (SLA), Lily M. Fan, destacó que el torneo representa una oportunidad única para unir a los neoyorkinos y generar empleo, al tiempo que se mantienen estándares de seguridad adecuados.

En las próximas semanas, se espera que el estado anuncie más detalles sobre los eventos y actividades programadas, incluyendo cómo los residentes pueden participar y mantenerse informados.

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