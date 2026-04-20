Ayuntamiento de Nueva York corre contra el reloj para sumar baños públicos ante el Mundial

En menos de dos meses, personas de todo el mundo arribarán a Nueva York para la Copa Mundial de la FIFA, y el líder de la mayoría del Ayuntamiento, Shaun Abreu, quiere asegurarse de que todos tengan las comodidades necesarias.

Abreu presentó el pasado jueves un proyecto de ley que obligaría a la Gran Manzana a elaborar un plan para extender el acceso a los baños públicos durante la Copa del Mundo.

“Se trata de dignidad, limpieza y salud pública, además de comodidad”, expresó Abreu en una entrevista con Gothamist el domingo. “Nadie debería tener que buscar a toda prisa un baño ni ver su día truncado por no encontrar uno en una ciudad global como Nueva York”.

La planificación para los baños públicos tendría que estar lista para el 1 de junio e incluiría la instalación de baños temporales en zonas con alta afluencia durante el Mundial, la ubicación de letreros para dirigir al público hacia los baños y el incremento de la frecuencia del mantenimiento de los mismos.

Hallar un lugar para evacuar gratis sigue siendo un desafío en Nueva York, incluso sin la llegada del evento deportivo. Los funcionarios municipales aseguran que hay casi 1,000 baños públicos en Nueva York, alrededor de uno por cada 8,500 residentes.

El ayuntamiento ya se ha fijado como meta construir 2,100 nuevos baños públicos para 2035.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani destacó el problema desde que empezó su mandato, destinando $4 millones de dólares en enero para construir más baños públicos en toda la ciudad. Abreu espera que parte de ese dinero pueda usarse para el plan del Mundial de fútbol.

La Copa del Mundo tiene su inicio el 11 de junio, y el primer partido será disputado en Nueva York y Nueva Jersey el 13 de junio. El MetLife Stadium en Meadowlands, rebautizado temporalmente como New York New Jersey Stadium, albergará ocho partidos, terminando con la final del Mundial el 19 de julio.

El Comité Organizador de Nueva York y Nueva Jersey estima que aproximadamente 1.2 millones de personas visitarán la región para ver la competición.

“Esto va a ser crucial”, dijo Abreu. “La ciudad va a organizar muchos eventos, muchas proyecciones para el público en general, gente que viene de todo el mundo para celebrar, y solo queremos asegurarnos de que exista la infraestructura de baños para que cuando la gente tenga que ir, pueda hacerlo”.

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