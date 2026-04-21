ICE y FBI arrestan en NY a presunto miembro de la MS-13 buscado en El Salvador

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunciaron este martes que arrestaron en Nueva York a Alejandro Perla Cruz, un ciudadano salvadoreño de 37 años señalado como miembro de la pandilla MS-13 y buscado en su país por homicidio y narcotráfico.

El operativo se llevó a cabo el 13 de abril en Middleton, donde agentes de la Oficina de Operaciones de Fugitivos de ICE, asignados a la suboficina de Newburgh, y miembros del Grupo de Trabajo Calles Seguras del Valle del Hudson del FBI detuvieron al sospechoso durante una acción dirigida, según un comunicado de la agencia.

Según las autoridades, Perla Cruz es un inmigrante indocumentado que ingresó a Estados Unidos en una fecha y lugar no determinados sin ser inspeccionado por un funcionario migratorio.

ICE indicó que, tras recibir información del FBI el 7 de abril, confirmó su identidad y antecedentes, lo que dio paso a la planificación del operativo.

Bajo custodia de ICE

El arresto ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando los agentes detuvieron un vehículo, verificaron la identidad del individuo y procedieron a su captura sin incidentes. Actualmente Perla Cruz permanece bajo custodia de ICE a la espera de su deportación.

“ICE de la ciudad de Nueva York no permitirá que los delincuentes violentos eludan la justicia dentro de Estados Unidos, y nunca cejaremos en nuestra misión (…) de expulsarlos de nuestro país”, declaró Kenneth Genalo, director de la oficina de campo de Operaciones de Control y Expulsión en Nueva York.

El funcionario añadió que proteger a los neoyorquinos “siempre será una prioridad” y agradeció la colaboración del FBI.

Por su parte, el subdirector a cargo del FBI, James C. Barnacle Jr., afirmó que el detenido “huyó de su país y entró ilegalmente a Estados Unidos para evitar ser arrestado por homicidio y narcotráfico”, y subrayó que “Estados Unidos ya no es un refugio para delincuentes violentos”.

ICE también señaló que Perla Cruz cuenta con “graves antecedentes penales” y que la operación tenía como objetivo “sacar a este presunto asesino de las calles de Nueva York”.

Las autoridades instaron al público a reportar información sobre actividades delictivas relacionadas con extranjeros a través de la línea 866-DHS-2-ICE o mediante el formulario de denuncia en línea.

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