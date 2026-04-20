Neymar desmiente provocación a la hinchada del Santos tras caer ante Fluminense

Una nueva controversia rodea a Neymar Jr. tras la derrota del Santos FC por 2-3 ante Fluminense en la 12ª jornada del ‘Brasileirão’. Al finalizar el encuentro en Vila Belmiro, el delantero abandonó el campo realizando un gesto con las manos en sus oídos mientras la afición local abucheaba al equipo, una acción que fue interpretada por la prensa y los seguidores como una señal de desprecio, pero que el jugador atribuyó a una simple molestia física.

“Ha llegado el día en el que tengo que explicar un picor en la oreja. Gente, sinceramente, ustedes están exagerando demasiado y cruzando los límites… es muy triste tener que convivir con esto”, manifestó el “10” santista en una publicación en Instagram.

Neymar, quien disputó los 90 minutos, reaccionó inicialmente de forma agresiva a una publicación de TNT Sports que cuestionaba su actitud: “¿No me puedo ni rascar el puto oído ahora?”, comentó el jugador antes de publicar un comunicado más extenso en su perfil de Instagram.

La publicación generó un gran impacto y recibió el apoyo de figuras históricas como Roberto Carlos, quien aconsejó a su compatriota mantenerse enfocado: “La cabeza en su sitio, suerte en junio; estamos juntos siempre”, escribió el exlateral del Real Madrid.

El reto de la Selección con Ancelotti

Este episodio ocurre en uno de los momentos más complejos para Neymar desde su regreso al Santos a principios de 2025. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el delantero busca recuperar su lugar en la “Canarinha”; sin embargo, el seleccionador Carlo Ancelotti no lo ha incluido en sus convocatorias desde que asumió el cargo en mayo del año pasado.

El técnico italiano ha sido enfático en que solo contará con futbolistas que presenten un estado físico al 100 %, una condición que Neymar lucha por demostrar en medio de la crisis de resultados de su club.

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