La FAA investiga incidente entre dos aviones de Southwest que estuvieron cerca de colisionar en Tennessee

La Administración Federal de Aviación (FAA) lleva a cabo una investigación técnica luego de registrarse un incidente de proximidad entre dos aeronaves de Southwest Airlines en el Aeropuerto Internacional de Nashville.

Según los datos de monitoreo proporcionados por FlightRadar24, en el momento de mayor cercanía, los aviones mantuvieron una separación vertical de únicamente 500 pies mientras volaban hacia el mismo punto.

El hecho se produjo aproximadamente a las 5:30 p.m., hora local, del pasado sábado. De acuerdo con los registros de operación, el vuelo 507 de Southwest Airlines se encontraba en su fase de aproximación final hacia el aeropuerto en condiciones climáticas marcadas por fuertes ráfagas de viento. En tal sentido, los pilotos ejecutaron una maniobra de aterrizaje frustrado por precaución, según informó oficialmente Southwest.

Asimismo, la FAA señaló en un comunicado que en el ascenso para reintentar el aterrizaje los pilotos “recibieron instrucciones del control de tráfico aéreo”. Estas órdenes situaron a la aeronave en la misma trayectoria de otro vuelo de la aerolínea, el 1152, que realizaba maniobras de despegue desde una “pista paralela” en ese mismo instante, informó ABC News.

Activación de sistemas de alerta en cabina

Posteriormente, la FAA confirmó que las tripulaciones de ambos aviones respondieron a las alertas preventivas generadas por los sistemas de a bordo.

“Hay varias alarmas que pueden activarse en la cabina”, detalló Steve Ganyard, coronel retirado de la Ingantería de Marina y colaborador de ABC News, quien añadió que, “en este caso, se activó la más grave de todas, advirtiendo a los pilotos: ‘Están en rumbo de colisión, tienen que mover el avión de inmediato'”.

Tras la corrección de rumbo, el vuelo 507 aterrizó sin registrar novedades adicionales, mientras que el vuelo 1152 completó su despegue de forma habitual.

“Southwest agradece la profesionalidad de sus pilotos y tripulaciones al responder al incidente”, señaló la compañía en un comunicado, y subrayó que “para Southwest, nada es más importante que la seguridad de nuestros clientes y empleados”.

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