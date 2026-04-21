Mike Vrabel sobre fotos con Dianna Russini: “He tenido conversaciones difíciles con mi familia”

Mike Vrabel finalmente abordó este lunes el escándalo de las fotos comprometedoras con la reportera de la NFL Dianna Russini, admitiendo que la situación lo obligó a tener “conversaciones difíciles” con su familia y con las personas más cercanas a él.

El entrenador de los Patriots explicó que decidió esperar para hablar públicamente porque quería dirigirse primero a sus jugadores y al personal del equipo, priorizando el manejo interno de la situación antes de enfrentar a los medios.

Vrabel no entró en detalles sobre las imágenes, pero insistió en que su enfoque sigue siendo mantener la estabilidad dentro de la organización en plena preparación para el draft.

“He tenido algunas conversaciones difíciles con personas que me importan, con mi familia, la organización, los entrenadores, los jugadores. Esas conversaciones han sido positivas y productivas. Creemos que para tener éxito dentro y fuera del campo, hay que tomar buenas decisiones”, dijo.

“Tampoco quiero restarle importancia al draft, al fin de semana del draft. Este es un momento importante para nosotros como organización, y la emoción y la alegría que esos jugadores que traigamos a nuestro equipo de fútbol americano”, añadió.

En este sentido, Vrabel aseguró que todos los comentarios y preguntas sobre el escándalo con Russini se respondieron en privado al equipo.

“Entiendo que pude haberles hablado antes, pero para mí era importante tener una conversación con los jugadores, lo cual hice ayer de manera muy sincera al comenzar nuestro programa de temporada baja, del cual todos están emocionados de formar parte”, expresó.

Hace más de una semana, Page Six y ‘The New York Post’ publicaron unas fotografías en las que aparece la reportera Dianna Russini junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de Shake Shack, desde 2020.

La polémica le costó inicialmente una suspensión a la periodista de ‘The Athletic’, pero el pasado fin de semana la reportera terminó presentando su renuncia al medio deportivo.



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