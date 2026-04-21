Mueren dos adolescentes y otros cinco resultan heridos tras un tiroteo en Carolina del Norte

Al menos dos adolescentes murieron y cinco más resultaron heridos luego de un tiroteo producido presuntamente por una pelea en un parque en Winston-Salem, Carolina del Norte el pasado lunes, informaron las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Winston-Salem informó que la confrontación comenzó antes de las 10:00 a.m. Según el comunicado de las autoridades, durante el desarrollo de la pelea “la situación se agravó significativamente, lo que provocó que varias personas intercambiaran disparos”.

La Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte identificó a los fallecidos como Erubey Romero Medina, de 17 años, y Daniel Jiménez Millian, de 16 años, quienes presentaron impactos de bala y fueron declarados muertos en el lugar de los hechos, informó ABC News.

Estado de los cinco heridos

Por su parte, el capitán de la policía, Kevin Burns, detalló que otros cinco jóvenes de entre 14 y 19 años fueron localizados en un estacionamiento cercano con lesiones que varían de leves a graves.

“Los detectives están trabajando activamente para determinar la participación de cada individuo en este incidente”, declaró Burns, quien acotó que los heridos podrían haber estado involucrados en el tiroteo.

Investigaciones en curso

El jefe de policía, William H. Penn, señaló que hasta el momento no se ha determinado el número exacto de armas de fuego involucradas. En una rueda de prensa, manifestó sentirse “frustrado, enojado y triste”, por lo ocurrido, y puntualizó que “esto no tenía por qué haber sucedido. Es absurdo”.

Entretanto, el fiscal de distrito del condado de Forsyth, Jim O’Neill, sugirió que la falta de denuncias previas sobre la pelea facilitó el desenlace.

“Hay una tristeza y una tragedia inmensas en los hogares de nuestros vecinos esta noche, y todo podría haberse evitado”, afirmó O’Neill.

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