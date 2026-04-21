Paracaidista que se estrelló contra pantalla gigante en partido de Virginia Tech relató cómo vivió el choque

Golpeado por una ráfaga inesperada de 27 nudos y lanzado contra la pantalla gigante del Lane Stadium, el paracaidista Pasha Palanker rompió el silencio para relatar cómo su salto rutinario en el ‘Spring Game’ de Virginia Tech terminó siendo una de las imágenes virales de las últimas horas.

A través de su cuenta en Instagram, Palanker narró cómo fue su experiencia tras estrellarse en la pantalla gigante previo al ‘Spring Game’ de Virginia Tech.

Palanker describió que, tras el impacto inicial contra la pantalla gigante del estadio, quedó momentáneamente suspendido y expuesto a un viento que podía volver a lanzarlo al vacío.

Según su relato, la situación se produjo en segundos y lo obligó a evaluar el riesgo mientras permanecía colgado a varios metros de altura, consciente de que cualquier movimiento brusco podía agravar el accidente.

Palanker explicó que actuó de inmediato para evitar que la bandera y el paracaídas se inflaran con las ráfagas, lo que habría aumentado la inestabilidad.

Aunque sufrió dolor en hombro, espalda y costillas, aseguró que su prioridad fue mantener el control y alejarse de la multitud para no poner en riesgo a terceros.

El incidente ocurrió en condiciones de viento muy superiores a las previstas, con cizalladuras que alcanzaron los 27 nudos, casi el doble del límite operativo del equipo.

🇺🇸🏈 Un paracaidista chocó contra el marcador en un estadio de Virginia Tech tras ser desviado por fuertes vientos durante un evento previo al partido.



Fue rescatado por equipos de emergencia y se encuentra estable. El juego se retrasó mientras realizaban el operativo. pic.twitter.com/lDFWbYJVQh — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) April 18, 2026

Palanker señaló que tras el impacto sintió dolor inmediato en el hombro, la espalda y las costillas, pero aseguró que su prioridad fue mantener la calma ante miles de espectadores que presenciaron el accidente.

Asimismo, reconoció que en ese momento incluso evaluó la posibilidad de que el incidente afectara su carrera. El paracaidista detalló que el equipo había entrenado bajo protocolos estrictos de seguridad y que los vientos previstos eran de entre cuatro y siete nudos, muy por debajo de los 27 que finalmente alcanzó, casi el doble del límite permitido.

Pasha explicó que, una vez arrastrado fuera del campo, decidió alejarse de la multitud para evitar herir a terceros, pero una nueva ráfaga tomó la bandera y el paracaídas, proyectándolo contra la pantalla gigante.

Tras el fallo en el área de aterrizaje designada, Palanker golpeó el marcador electrónico y se enredó. El aterrador episodio retrasó el inicio del juego de primavera más de una hora.

Los fanáticos observaron con angustia cómo el paracaidista estuvo colgado durante 20 minutos antes de que los equipos de emergencia, que usaron una escalera aérea, lo rescataran.



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