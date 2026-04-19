Paracaidista se estrelló contra pantalla gigante en partido de Virginia Tech [VIDEO]

Un hecho insólito se dio el pasado sábado durante el ‘Spring Game’ o Fútbol de Primavera de Virginia Tech cuando un paracaidista que arrastraba una gran bandera estadounidense se desvió de su curso y se estrelló contra la pantalla gigante del Lane Stadium.

Videos virales en redes sociales muestran cómo el paracaidista se enredó en el videomarcador y quedó suspendido sobre el campo por su paracaídas hasta que fue rescatado.

🇺🇸🏈 Un paracaidista chocó contra el marcador en un estadio de Virginia Tech tras ser desviado por fuertes vientos durante un evento previo al partido.



Fue rescatado por equipos de emergencia y se encuentra estable. El juego se retrasó mientras realizaban el operativo. pic.twitter.com/lDFWbYJVQh — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) April 18, 2026

No obstante, según la agencia de noticias Reuters, la secuencia completa era de dos paracaidistas descendiendo a la arena antes del partido de fútbol americano de primavera de la escuela.

Sin embargo, a uno de ellos le falló el área de aterrizaje designada, golpeó el marcador electrónico y se enredó. El aterrador episodio retrasó el inicio del juego de primavera más de una hora.

Los fanáticos observaron con angustia cómo el paracaidista estuvo colgado durante 20 minutos antes de que los equipos de emergencia, que usaron una escalera aérea, lo rescataran.

“Estamos agradecidos de informar que el paracaidismo estaba asegurado de forma segura y actualmente está estable. Nuestro enfoque principal sigue siendo su bienestar”, publicaron los funcionarios de Virginia Tech en ⁠X.

“Extendemos nuestro sincero agradecimiento a los socorristas, al personal del evento y al personal médico por su respuesta rápida, coordinada y profesional”, añadieron.

We are grateful to report that the skydiver was safely secured and is currently stable. Our primary focus remains on their well-being.



We extend our sincere appreciation to the first responders, event staff, and medical personnel for their swift, coordinated and professional… — HokieSports (@hokiesports) April 18, 2026

Una vez controlada la situación, el ‘Spring Game’ se jugó con normalidad y terminó con victoria de

Virginia Tech Hokies, Team White 30 a 21 sobre Virginia Tech Hokies, Team Maroon.



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