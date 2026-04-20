Trump dice que es “muy improbable” que extienda el alto el fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera “muy improbable” extender el alto el fuego vigente con Irán, en medio de la alta tensión militar y diplomática que mantiene en vilo la posibilidad de una nueva escalada del conflicto.

El mandatario hizo estas declaraciones en entrevistas y mensajes en redes sociales, cuando el cese de hostilidades de 14 días se acerca a su vencimiento previsto para el miércoles. Aunque insistió en que no tiene prisa por poner fin a la guerra, también sostuvo que no existe presión para alcanzar un acuerdo inmediato con Teherán, analizó The Associated Press.

“No estoy bajo ninguna presión”, escribió Trump en su red Truth Social, donde aseguró que, si no hay entendimiento, podrían producirse nuevas acciones militares.

Asimismo, el presidente expresó cierto optimismo sobre la posibilidad de reanudar conversaciones con Irán, e indicó que su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente J.D. Vance, podría viajar a Islamabad para una nueva ronda de diálogo.

Sin embargo, Teherán condicionó su participación a un cambio en las exigencias de Washington.

Durante el fin de semana, fuerzas estadounidenses interceptaron un buque que, según el Pentágono, intentaba evadir el bloqueo a puertos iraníes. Irán, por su parte, denunció ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz y acusó a Washington de incumplir los términos del alto el fuego.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, criticó las acciones estadounidenses al considerarlas incompatibles con la diplomacia, sin confirmar si su país regresará a la mesa de negociaciones una vez venza la tregua.

El acuerdo temporal se ha visto aún más debilitado por los incidentes en el estrecho de Ormuz, una vía principal para el comercio energético global, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial. Las interrupciones han contribuido al aumento de los precios del crudo en los mercados internacionales.

En medio de la incertidumbre, Trump enfrenta críticas internas en Estados Unidos por la duración del conflicto. El mandatario republicano intentó enviar mensajes de calma a los mercados energéticos y financieros, que han reaccionado con volatilidad.

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