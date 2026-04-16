Mark Hunt, excampeón de UFC, arrestado en Australia por supuestamente amenazar de muerte a una mujer

Una nueva polémica ha salpicado a UFC y las artes marciales mixtas. El excampeón Mark Hunt fue arrestado el pasado martes por la noche por supuestamente haber amenazado de muerte a una mujer.

De acuerdo con información del Sydney Morning Herald, el expeleador de 52 años fue arrestado por “violencia doméstica” después de una disputa con una mujer, que no fue identificada por el medio, en una casa.

“De todos modos, al final te voy a asesinar”, supuestamente le envió Hunt un mensaje de texto a la mujer. Tras su detención, pasó la noche bajo custodia en la estación de policía de Ballina.

Ahora, el excampeón se enfrenta a un cargo de acoso o intimidación con la intención de causar daño físico.

Inicialmente, a Hunt se le negó la fianza antes de su primera comparecencia ante el tribunal el miércoles, pero finalmente fue liberado después de aceptar cumplir con una serie de condiciones estrictas.

Según el testimonio de la mujer, que aparentemente es miembro de la familia, estaba ayudando a Hunt con una tarea en el hogar cuando supuestamente se volvió agresivo, comportándose de una “manera intimidante y regañona”, causando “miedo y angustia” para la mujer y un testigo, citó el Sydney Morning Herald.

Hunt nació en Auckland, Australia, en 1974. Viene de familia samoana y con una historia particular que lo llevó al estrellato de las artes marciales mixtas.

Un portero de discoteca lo vio pelear en la calle y lo invitó a entrenar formalmente. Con el tiempo se mudó a Sídney para dedicarse a entrenar. Ascendió en el kickboxing, siendo campeón del K-1 World Grand Prix 2001.

Se ganó el apodo de “Super Samoan” por su pegada devastadora. Hunt fue el primer peleador en derrotar a Wanderlei Silva tras cuatro años de invicto.

También enfrentó a leyendas como Mirko Cro Cop, Fedor Emelianenko y Josh Barnett. Llegó a UFC en 2010. Debutó con derrota en su primera pelea. Su última pelea en UFC fue en 2018 con un caso legal en el medio por dopaje en la pelea ante Brock Lesnar.



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