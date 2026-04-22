Bomberos derriten escultura de hielo que Drake instaló para promocionar su álbum

El rapero Drake instaló una escultura de hielo en Toronto, Canadá, para promocionar su nuevo álbum “Iceman”. El objetivo de esta estrategia era que, al derretirse el hielo, se revelaría la fecha de lanzamiento del álbum. Sin embargo, los bomberos de la ciudad tuvieron que intervenir luego de que decenas de fans usaron mazos o prendieron objetos sobre el hielo con el fin de que la escultura se derritiera más rápido y revelar la información oculta.

De acuerdo con CBC, varios fans del artista usaron mazos para romper el hielo e incluso prendieron fuego sobre el hielo para descubrir la fecha de lanzamiento del álbum. Ante el riesgo que esto significa para la seguridad de las personas y con el fin de evitar un accidente lamentable, los bomberos decidieron acelerar el derretimiento del hielo rociando agua.

El martes por la noche, el jefe de bomberos Jim Jessop emitió un comunicado en el que anunciaba la implementación de medidas con base en la Ley de Protección y Prevención de Incendios debido a “actividades peligrosas e inseguras” que representan una “amenaza inmediata para la vida”.

“Como jefe de bomberos de Toronto, mi máxima prioridad es mantener a salvo a los habitantes de Toronto. Un gran número de personas se habían reunido para intentar derretir el hielo utilizando líquidos inflamables y llamas abiertas en un entorno incontrolado, lo que representa una amenaza inmediata para la vida”, dijo Jessop.

La escultura estaba construida con bloques de hielo y medía 7.6 metros de altura. Durante toda la noche los bomberos rociaron agua caliente a la escultura, mientras que cientos de fans se congregaron en los alrededores para conocer la fecha de lanzamiento.

Entre las personas que fueron hasta el lugar de la escultura se encontraba una streamer conocida como Kishka. La mujer encontró el martes por la tarde una carpeta azul escondida dentro de uno de los bloques de hielo, revelando que el álbum saldrá a la venta el 15 de mayo. Drake confirmó la fecha en sus redes sociales el martes por la noche.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, se pronunció con respecto al revuelo que causó esta campaña de Drake y resaltó la responsabilidad del Estado de velar por la seguridad de las personas.

“Drake apoya mucho a nuestra ciudad y hay muchísima expectación en toda la ciudad por su nuevo álbum. Es nuestra responsabilidad velar por la seguridad de la gente”, dijo en una rueda de prensa.

De acuerdo con Rolling Stone, varios letreros colocados alrededor del terreno advertían: “Peligro. No tocar. Esta estructura de hielo puede romperse o derrumbarse sin previo aviso, y la caída de hielo o fragmentos afilados puede causar lesiones graves o la muerte. No toque ni interactúe con la estructura. Cualquier contacto con la estructura es bajo su propio riesgo”.

Tras la decisión de los bomberos de derretir la escultura, Michael Gingerich, propietario de Mawg Design y colaborador del equipo de Drake para crear la escultura, se pronunció al respecto y dijo que le resultaba “decepcionante” que se derritiera antes de lo previsto.

Según dijo al programa “Metro Morning” de CBC Radio, no esperaban una afluencia tan grande de aficionados, ni que algunas personas usaran picos y sopletes para derretir la escultura.

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