Feid llora en un concierto y fans dicen que fue por Karol G

El público del Feid quedó sorprendido cuando, en mitad de su “Falxxo Tour”, el colombiano se detuvo para respirar hondo mientras cantaba “Boleritoxx”. Las primeras filas alcanzaron a grabar el instante en el que el artista, con gafas oscuras, intentó secarse el rostro antes de seguir con la melodía que tantos identifican como una de las más íntimas de su repertorio.

Aun con la voz temblando y el esfuerzo por mantener la compostura, la audiencia lo acompañó de principio a fin. Las imágenes, que no tardaron en circular por redes sociales, muestran cómo el cantante prefirió tomarse un par de segundos antes de retomar la interpretación, mientras el coro del público sostenía cada verso.

Reacciones y teorías que invadieron las redes sobre Karol G

El episodio, lejos de quedar en la emoción del momento, abrió un debate intenso en plataformas como TikTok. Muchos usuarios vieron en ese llanto una señal de nostalgia relacionada con su ruptura con Karol G. Para varios seguidores, la letra de “Boleritoxx” se alinea con la etapa personal que, según ellos, el paisa está atravesando.

Una fan resumió ese sentimiento en los comentarios del video donde se viralizó el momento: “Mira cómo me lo dejaron. Ya no corre por todo el escenario”. La comparación entre la energía del artista en el “Ferxxocalipsis” y la entrega más contenida del “Falxxo Tour” se convirtió en uno de los temas más repetidos.

Otros usuarios, en cambio, bromearon con la supuesta indiferencia de “La Bichota” ante los gestos del cantante: “Mira a Karol G tan preocupada que estuvo en Coachella”, escribió otro internauta, generando cientos de reacciones.

Entre emoción genuina y lectura colectiva

Por más teorías que circulen, lo cierto es que el propio Feid no se ha pronunciado sobre lo sucedido. Para algunos, su emoción fue un momento espontáneo que nació del lazo directo con una canción cargada de recuerdos. Para otros, se trató de un detalle técnico, una pausa para ajustar sonido mientras la balada avanzaba.

En cualquier caso, la escena volvió a confirmar el fuerte impacto emocional que “Boleritoxx” tiene en sus shows y cómo cada gesto del artista es analizado al detalle por una comunidad que sigue cada paso de su vida personal y artística. Y claro, las secuelas y el impacto que, quizás, todavía Karol G sigue dejando en él.

Sigue leyendo:

Karol G destapó su “TropiTour”: lista la fecha en Nueva York

Karol G confiesa: “Me enteré de una infidelidad gracias al GPS”

Todo lo que hay detrás de “Después de ti” de Karol G