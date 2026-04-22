Cuánto tienes que ganar para comprar una casa de $1 millón

Comprar una vivienda de $1 millón puede parecer un objetivo lejano, pero más allá del precio, lo determinante es el nivel de ingresos, las deudas y las condiciones del crédito hipotecario.

De acuerdo con Brett Iwanowicz, fundador y CEO de Brett Buys Roc Houses, adquirir una propiedad de este valor depende de varios factores financieros.

“La capacidad de comprar una casa de $1 millón depende de múltiples elementos, que incluyen el nivel de ingresos personales, la relación deuda-ingreso, el pago inicial, las tasas de interés y las responsabilidades financieras totales”, explicó, según Go Banking Rates.

El pago inicial: el primer gran requisito

Una regla común en el mercado inmobiliario es aportar el 20% del valor de la vivienda como enganche.

En una casa de $1 millón, esto equivale a $200,000.

Quienes no alcanzan ese porcentaje suelen necesitar un seguro hipotecario privado (PMI), lo que incrementa el costo del crédito.

El tamaño del préstamo

Tras cubrir el enganche, el monto a financiar sería de aproximadamente $800,000.

“Un monto de préstamo de $800,000 resulta después de hacer un pago inicial de $200,000”, señaló Iwanowicz.

Cuánto se paga al mes

Con una tasa de interés estimada de 6% anual y un crédito a 30 años, el pago mensual de capital e intereses sería cercano a $4,800.

Sin embargo, ese monto no incluye otros gastos obligatorios.

Impuestos y seguro

Los impuestos a la propiedad suelen oscilar entre 1% y 2% del valor del inmueble al año.

Esto representa entre $10,000 y $20,000 anuales, o entre $833 y $1,667 mensuales.

A esto se suma el seguro de vivienda, que puede costar entre $100 y $300 al mes, dependiendo de la cobertura y ubicación.

El costo total mensual

Sumando hipoteca, impuestos y seguro, el gasto mensual total por una casa de $1 millón se ubicaría entre $5,733 y $6,767.

El ingreso necesario

Los expertos recomiendan que los gastos de vivienda no superen entre el 28% y 30% del ingreso bruto mensual.

Bajo esa regla, para cubrir un gasto mensual cercano a $6,000, sería necesario generar más de $20,000 al mes, lo que equivale a unos $240,000 al año.

Iwanowicz lo resume así: “Esto se traduce en ingresos anuales de $240,000”.

El factor de las deudas

Además del ingreso, los bancos analizan la relación deuda-ingreso (DTI), que incluye pagos de autos, tarjetas y préstamos estudiantiles.

La mayoría de los prestamistas prefiere que esta relación no supere el 43%.

Con un ingreso anual de $240,000, los pagos mensuales totales de deuda, incluyendo la hipoteca, no deberían exceder aproximadamente $8,600.

Más que el precio de la casa

Comprar una propiedad de este nivel no depende solo del valor del inmueble, sino de un equilibrio entre ingresos, deudas y condiciones del financiamiento

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