Tragedia en LaGuardia: revelan audios clave del choque entre avión de Air Canada Express y camión de bomberos

El accidente ocurrido el domingo por la noche en el Aeropuerto LaGuardia continúa generando conmoción tras la difusión de los audios de la torre de control, que permiten reconstruir con precisión los momentos previos al impacto entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos.

Las grabaciones revelan que todo comenzó como una maniobra rutinaria dentro de uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos. Desde la torre, el controlador autorizó el cruce de un vehículo de emergencia sobre la pista. “Camión uno y compañía, crucen la pista cuatro en Delta”, indicó. La respuesta fue inmediata y en línea con los protocolos: “Camión uno y compañía cruzando la pista cuatro en Delta”.

Sin embargo, la normalidad duró apenas segundos. De acuerdo con los audios, la situación escaló rápidamente hacia un escenario crítico. El controlador, al percatarse de la inminente aproximación de la aeronave, emitió una serie de advertencias urgentes que marcaron un giro dramático en la secuencia. “Deténgase, deténgase, deténgase… camión uno. Deténgase”, repitió en varias ocasiones, evidenciando la falta de margen de reacción.

Para ese momento, el avión, un Bombardier CRJ900 operado por Jazz Aviation, se encontraba en la fase final de aterrizaje. La aeronave cubría la ruta entre Montreal y Nueva York, y transportaba a 76 pasajeros junto a cuatro miembros de la tripulación.

Instantes después, el impacto fue inevitable. “Jet 646… veo que colisionó con un vehículo. Mantenga la posición. Sé que no puede moverse”, se escucha en la grabación, mientras de fondo se activa una alarma en la torre de control. La crudeza del audio da cuenta de la rapidez con la que se desarrollaron los hechos y de la imposibilidad de evitar la tragedia en los últimos segundos.

Tras la colisión, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. La torre ordenó abortar otras maniobras en curso para evitar un incidente aún mayor. “Campana 2603, aborte el aterrizaje”, instruyó el controlador en reiteradas ocasiones, mientras equipos de respuesta se desplegaban en la pista.

Investigación en curso y posibles fallas humanas

El saldo del accidente fue trágico. El piloto y el copiloto perdieron la vida a causa del impacto, convirtiéndose en las únicas víctimas fatales del siniestro. Además, 41 personas, entre pasajeros y tripulación, fueron trasladadas a centros de salud en la zona. La mayoría fue dada de alta pocas horas después, lo que sugiere que las lesiones, en su mayoría, no fueron de gravedad. Por su parte, los 2 ocupantes del camión de bomberos permanecen hospitalizados, aunque fuera de peligro.

Las comunicaciones posteriores también reflejan el impacto emocional que el episodio tuvo en el personal de control aéreo. “No fue bueno de ver”, expresó uno de los operadores, en una frase que resume la tensión vivida en la torre. En otro momento, el propio controlador reconoció un posible error: “Intenté comunicarme… y me equivoqué”, declaración que ahora forma parte central de la investigación en curso.

Tras el incidente, la Administración Federal de Aviación​ (FAA) dispuso la suspensión total de las operaciones en LaGuardia durante varias horas, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y de los investigadores. La medida generó demoras y cancelaciones que afectaron a miles de pasajeros, en un aeropuerto clave para el tráfico aéreo del noreste del país.

Expertos en seguridad aérea señalan que este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, suelen estar vinculados a fallas en la comunicación o a una mala coordinación entre los distintos actores que operan en pista. En este caso, los audios sugieren que el cruce del vehículo fue autorizado en un momento crítico, cuando la aeronave ya se encontraba demasiado cerca para poder frenar o desviar su trayectoria de manera segura.

La investigación ahora se centra en determinar si hubo una cadena de errores humanos, fallas en los protocolos o problemas en los sistemas de comunicación. También se analizarán las grabaciones completas, los registros de radar y las condiciones operativas del aeropuerto al momento del accidente.

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