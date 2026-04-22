El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 22 abril de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 22 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Hoy podrías realizar una visita cercana, organizar un viaje o incluso iniciar una mudanza. La mañana se presenta inquieta, con necesidad de moverte y resolver asuntos pendientes. Hacia el final del día, buscarás calma, refugio emocional y espacios íntimos donde recuperar serenidad.
Tauro
04/20 – 05/20
Un gasto inesperado podría alterar momentáneamente tus planes, pero conviene tomarlo con naturalidad: pronto habrá nuevas entradas de dinero. Por la tarde, el cuerpo y el ánimo agradecerán un recreo, un paseo tranquilo o una charla cálida que te devuelva bienestar.
Géminis
05/21 – 06/20
La mañana inaugura una etapa renovada: te sentirás ágil, despierto y con ideas que fluyen con naturalidad. Esa chispa te acompaña durante el día. Hacia la noche, enfócate en lo práctico: abastecerte con compras útiles, eligiendo de acuerdo a tus necesidades y con buen criterio económico.
Cáncer
06/21 – 07/20
Se presenta la ocasión de cerrar un asunto pendiente o saldar una deuda con alguien del pasado. Eso libera energía. Por la tarde, la Luna en tu signo exalta tu magnetismo y sensibilidad: es un momento ideal para iniciar un emprendimiento propio.
Leo
07/21 – 08/21
Durante la mañana, te rodearán personas que aportan simpatía, humor y dinamismo. Prepárate, porque casi sin advertirlo te verás envuelto en una montaña rusa de sensaciones y experiencias estimulantes en el plano social. Hacia la tarde, sentirás la necesidad de retirarte para asimilar lo vivido.
Virgo
08/22 – 09/22
Lo profesional cobra relevancia y te coloca en un lugar visible: todo lo que hagas será observado con atención, así que conviene actuar con astucia y responsabilidad. Más tarde, una propuesta de un amigo rompe la rutina y abre un panorama distinto, benéfico y muy nutritivo.
Libra
09/23 – 10/22
Tus proyectos avanzan con buen augurio y haces movimientos que te encaminan. Parte de ese flujo nace de saber escuchar a personas con experiencia que aportan claridad. Por la tarde, el trabajo pide presencia, tiempo y una dedicación sostenida para cumplir con todo.
Escorpio
10/23 – 11/22
Contarás con la sagacidad necesaria para encarar una transformación significativa. Surge una comprensión clave que te permite destrabar una situación compleja. El día cierra con una sensación de renovación interna y una mirada más confiada hacia lo que viene.
Sagitario
11/23 – 12/20
Una alianza o sociedad cobra relevancia y te permite sumar miradas y explorar nuevas opciones. Eso sí, conviene conversar desde el comienzo para evitar enredos o vínculos superpuestos. Por la tarde, un familiar cercano podría sorprenderte con un gesto generoso o un apoyo financiero.
Capricornio
12/21 – 01/19
La mañana puede encontrarte inquieto y con muchas ganas de hacer, pero será clave evitar sobrecargarte para no dejar asuntos inconclusos. Con el correr del día, te sentirás más receptivo, dispuesto a disfrutar del afecto de tu pareja o de alguien especial.
Acuario
01/20 – 02/18
Tu energía estará en alza y eso favorece todo lo que implique disfrute, hobbies, entretenimientos o actividades recreativas. Es un buen momento para reconectar con lo que te gusta. Más tarde, podrías sentir la necesidad de ordenar tus hábitos y comenzar una rutina más saludable.
Piscis
02/19 – 03/20
La mañana invita a acercarte a tu entorno más íntimo: conversar, escuchar y generar un clima de complicidad y compañerismo en casa. Hacia la tarde, la Luna despierta tu deseo de disfrute y gratificación personal. Si hay una reunión o salida, tu halo sutil y enigmático no pasará desapercibido.