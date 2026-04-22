Intérprete judicial de Texas fue detenida por ICE en aeropuerto y afirmó ser “tratada como criminal”

Meenu Batra, una intérprete judicial de Texas con más de dos décadas de trayectoria profesional, permanece bajo custodia federal tras ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras un incidente, ocurrido el pasado 17 de marzo, ha generado atención sobre los alcances de la figura legal conocida como “suspensión de la expulsión”.

Batra, de 53 años y originaria de la India, fue interceptada en un puesto de control de la TSA mientras se dirigía a Milwaukee por motivos laborales.

Según la declaración jurada presentada por su defensa, citada por ABC News, un agente del ICE le preguntó: “¿Sabe usted que está aquí ilegalmente?”, a lo que ella respondió: “No”. Pero pese a presentar su autorización de empleo y explicar su estatus de protección, el oficial le manifestó que “eso no significa que pueda quedarse aquí para siempre”.

Experiencia “degradante” y “humillante”, denuncia Batra

La afectada describió al medio anteriormente citado que fue trasladada esposada en un vehículo sin distintivos hacia una oficina de campo en Harlingen, y denunció que en ese lugar fue obligada a posar para una fotografía junto a varios agentes con fines de publicación en redes sociales.

La intérprete judicial calificó la experiencia en esa oficina como “degradante”, y afirmó haberse sentido “humillada y tratada como una criminal”.

Estatus legal de la migrante afectada

Batra llegó a Estados Unidos proveniente de la India tras la muerte de sus padres durante conflictos sectarios en los años 80. En el año 2000, un juez le otorgó la suspensión de deportación.

El Consejo Estadounidense de Inmigración y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes señala que este beneficio implica que la persona está “protegida de ser devuelta a su país de origen y recibe el derecho a permanecer en los Estados Unidos y trabajar legalmente“. Sin embargo, esta condición no habilita una vía hacia la ciudadanía ni permite peticiones de reunificación familiar.

Jasper Jai Dolezal, su hijo de 18 años, aceleró su reclutamiento en el ejército para intentar gestionar un permiso de residencia temporal para su madre. Mientras tanto, Batra permanece en el centro de detención El Valle, y describió el proceso como una “sensación de hundimiento” y al asegurar que este periodo representa “el mes más largo de su vida”.

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