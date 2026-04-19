Justin Bieber le cantó a Billie Eilish durante su segundo show en Coachella

El cantante Justin Bieber ofreció un show de primera categoría durante su segunda fecha en el Festival Coachella, en California, donde fue cabeza del cartel. Uno de los momentos que sorprendió a los fans fue cuando le dedicó una serenata a la estrella pop Billie Eilish.

Luego de que su primera presentación causó opiniones divididas por la simplicidad de su puesta en escena, en esta oportunidad el cantante canadiense decidió sorprender a sus fans al invitar al escenario a estrellas como SZA, Sexxy Red y Billie Eilish.

La ganadora del Grammy se encontraba entre el público junto con Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber. En un momento del show, el cantante decidió apelar nuevamente a la nostalgia y abrir YouTube para recordar algunos de los éxitos del inicio de su carrera.

En ese momento decidió invitar al escenario a Billie Eilish para interpretar su sencillo “One Less Lonely Girl” de 2009. Justin Bieber llevó a Billie a un taburete en el centro del escenario para dedicarle esta canción, una dinámica que solía hacer al inicio de su carrera cuando interpretaba esta canción en concierto.

Justin Bieber brings out Billie Eilish for “One Less Lonely Girl” at #Coachella. pic.twitter.com/Mu6CJMDBGo — Variety (@Variety) April 19, 2026

Billie Eilish, quien se ha declarado fan de Justin Bieber desde que era una niña, se mostró sumamente emocionada y durante la interpretación no faltaron las risas nerviosas de la afamada artista.

Este momento junto con Billie Eilish formó parte de una sección del show de Bieber en la que presentó videos musicales antiguos en YouTube para cantar con el público.

Asimismo, Bieber contó con la compañía de SZA, con quien interpretó el éxito musical de ella, “Snooze”. Bieber expresó varias veces el cariño que sentía por ella.

También invitó a otros artistas durante el espectáculo, como Sexyy Red para “Sweet Spot” y Big Sean para “As Long As You Love Me” y “No Pressure”.

La segunda fecha de Justin Bieber en Coachella viene precedida por un imponente show de la cantante Sabrina Carpenter, quien para este concierto invitó a la “Reina del Pop” Madonna, con quien interpretó el polémico éxito de 1989 de la famosa cantante.

A la cantante colombiana Karol G le corresponde cerrar el Festival Coachella el domingo por la noche. Su primer concierto como artista principal del festival el fin de semana pasado fue ampliamente aplaudido por la imponente puesta en escena, el cuidado de los detalles y por rendir homenaje a la cultura latina y colombiana.

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