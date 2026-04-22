Kylie Jenner enfrenta demanda de exempleada por presunta discriminación laboral

La modelo y empresaria Kylie Jenner fue demandada por presunta discriminación y acoso laboral por parte de una exempleada de su casa.

La demanda, obtenida por TMZ, fue presentada por una mujer de nombre Angélica Vázquez, quien asegura que trabajó en la residencia de Kylie Jenner en Los Ángeles y estuvo bajo la supervisión de otros empleados durante su tiempo en la casa.

La exempleada presentó una demanda contra Jenner y dos empresas, Tri Star Services y Maison Family Services, el viernes 17 de abril. En la demanda precisa que trabajó en la casa de Kylie Jenner desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025.

Vázquez denunció que fue víctima de un ambiente de trabajo hostil donde también fue blanco de burlas y discriminación por su nacionalidad y creencias religiosas. Señaló que le encargaban las tareas más pesadas y recibía fuertes regaños sin razón aparente.

Según la demanda, “se le asignaban habitualmente las tareas más difíciles e indeseables; se la excluía del equipo de limpieza; se la menospreciaba y humillaba públicamente delante de sus compañeros de trabajo debido a su raza, origen nacional y religión; y se la sometía a intimidación y tratos degradantes”.

Según dijo en la demanda, las cosas se pusieron “violentas” en marzo de 2025, cuando un supervisor presuntamente le arrojó perchas a los pies mientras la reprendía.

Aunque Kylie no es mencionada en la denuncia como parte de los comportamientos señalados, sí la incluyen como demandada por su papel como empleadora y por la presunta falta de respuesta ante sus quejas internas.

Como consecuencia de estos hechos, Angélica Vásquez asegura que sufrió varios problemas de salud, ansiedad y estrés postraumático. Por esta razón decidió renunciar en agosto de 2025.

En la demanda, la exempleada de Jenner incluye reclamaciones por salarios no pagados, daños emocionales y otros perjuicios, además de solicitar daños punitivos.

Kylie Jenner es la menor de la familia Kardashian-Jenner. A su corta edad, es una reconocida empresaria en la industria cosmética gracias a su empresa Kylie Cosmetics. La modelo actualmente está en una relación con el actor y nominado al Oscar Timothée Chalamet.

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